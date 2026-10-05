Olmo dio plaće donira Vukovaru: "Osjećam se dužan Hrvatskoj, ova zemlja mi je dala sve"

Španjolska nogometna reprezentacija u utorak od 20:45 na Poljudu igra protiv Hrvatske u četvrtom kolu skupine A3 Lige nacija, a utakmica će biti posebno emotivna za Danija Olma. Španjolski reprezentativac godinama je živio i igrao u Hrvatskoj, a uoči povratka otkrio je i zašto dio svojih primanja usmjerava prema sportskim zajednicama u Vukovaru i Slavonskom Brodu.

Olmo je na konferenciji za medije govorio o godinama provedenima u Hrvatskoj, Dinamu, mogućnosti da svojedobno zaigra za hrvatsku reprezentaciju, Poljudu, ali i potrebi da zemlji u kojoj je izgradio važan dio svoje karijere nešto vrati.

Posebno se osvrnuo na pomoć Vukovaru i Slavonskom Brodu.

„Nisam znao da će Andy Bara to sve pričati, ali kad sam otišao, osjećao sam se dužan Hrvatskoj, da nešto trebam vratiti. Dali smo pomoć sportskim zajednicama u Vukovaru i Slavonskom Brodu, osjetio sam da nešto moram vratiti Hrvatskoj i mislio sam da je to najbolja moguća stvar. Te zajednice su proživjele teške stvari i htio sam im vratiti na najbolji način“, rekao je Olmo.

„Hrvatsku i Zagreb čuvam u srcu“

Španjolski reprezentativac prisjetio se i dolaska u Hrvatsku u vrlo mladoj dobi. Odlazak u Dinamo opisao je kao jednu od najtežih odluka u svojoj karijeri, ali i kao potez koji je snažno utjecao na njegov nogometni razvoj.

Olmo je istaknuo da je u Dinamu rastao zajedno s klubom te da su upravo ondje u njemu prepoznali igrača. U Hrvatsku je tada stigao s majkom, a premda početak nije bio jednostavan, danas taj dio života pamti kao posebno lijepo razdoblje.

„Taj period čuvam u srcu i to svi vide, sretan sam što mogu biti ovdje ponovno. Hrvatsku i Zagreb čuvam u srcu“, poručio je.

Na pitanje kako se osjeća ponovno u Hrvatskoj bio je jednako emotivan.

„Lijepo se vratiti u Hrvatsku, ova zemlja mi je dala sve. Nadam se da ću sutra moći pokazati najbolju verziju sebe. Tu će biti moja obitelj, moji prijatelji i jedva čekam“, kazao je.

Hrvatska ga svojedobno željela

Olmo je potvrdio i da je postojala mogućnost da zaigra za hrvatsku reprezentaciju.

„Bila je mogućnost da me zovu, pokazali su mi interes, bio sam im jako zahvalan. Hrvatsku čuvam na posebnom mjestu u svom srcu, ali sa Španjolskom sam uspio sve osvojiti i sretan sam s tim“, rekao je.

Utakmica na Poljudu za njega neće biti potpuno novo iskustvo jer je ondje već igrao protiv Hajduka. Očekuje snažnu atmosferu i maksimalnu podršku hrvatskoj reprezentaciji.

Govoreći o Hrvatskoj nakon teškog poraza 0:7 od Engleske, Olmo je rekao da su Španjolci bili iznenađeni rezultatom te da očekuje reakciju domaćina. Smatra da taj rezultat ne pokazuje pravo stanje hrvatske reprezentacije, podsjećajući na rezultate koje je Hrvatska ostvarivala posljednjih godina.

De la Fuente: Poraz Hrvatske je nezgoda

Slično razmišlja i španjolski izbornik Luis de la Fuente, koji poraz Hrvatske od Engleske vidi kao izoliran loš dan.

„Očekujem fantastičnu ekipu. Nisu uzalud bili jedna od najboljih reprezentacija u nogometu zadnjih deset godina. Ono što se dogodilo neki dan je obična nezgoda koja se događa“, rekao je De la Fuente.

Španjolski izbornik očekuje i užarenu atmosferu na Poljudu, naglašavajući kako nogometaši vole igrati pred glasnim tribinama.

Španjolska u Split stiže s maksimalnih devet bodova nakon tri kola, dok Hrvatska utakmicu dočekuje nakon najtežeg poraza u svojoj povijesti. Za Olma će, međutim, dvoboj imati dodatnu osobnu dimenziju – igrat će protiv zemlje za koju kaže da mu je „dala sve“ i kojoj se i nakon odlaska osjeća dužnim.