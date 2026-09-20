OLMISSUM U FINALU SUPERKUPA Dinamo je pao u Omišu!

MNK Olmissum u finalu je Hrvatskog malonogometnog Superkupa! Omišani su u polufinalu savladali Dinamo s 4:2 te tako izborili finale.

Olmissum je poveo u 17. minuti nakon što je Da Costa zatresao mrežu za 1:0. Samo dvije minute kasnije gosti su izjednačili preko Perinića za kraj poluvremena, 1:1.

U drugom se dijelu odvijala prava drama, no Omišani su izvukli deblji kraj. Vanha je zabio za 2:1 u 24. minuti, a onda je Da Costa zabio svoj drugi pogodak osam minuta kasnije za 3:1. Dinamo se krenuo vraćati preko L. Čopa koji je zatresao mrežu za smanjenje vodstva tri minute prije kraja, a konačnih 4:2 postavio je vratar Rozga zabvši gol sa svojih vrata na suprotna, prazna za potvrdu pobjede Olmissuma u Omišu.

Omišani će u finalu snage odmjeriti s Rijekom, dok će Dinamo i Novo Vrijeme Apfel igrati za treće mjesto.

OLMISSUM: Rozga, Kustura, Sušac, Vanha, Da CostaKlupa: Pavlović, Đurić, Damjanović, Juretić, Kirevski, Kovačević, Barbarić, Martinović, Milić DINAMO: Piplica, Gudasić, L. Čop, Mužar, Novak Klupa: Pranjić, Purgar, Perinić, Peruško, Novak, Čekol, Horvat, M. Čop, Drmić