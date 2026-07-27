Oliverovi sinovi pratili emotivnu večer u Veloj Luci: Ante Gelo predstavio knjigu koja njegove pjesme prenosi novim generacijama

Večeras je u Veloj Luci predstavljena knjiga Ante Gele "Ante Gelo svira Olivera – deset skladbi za gitaru", u kojoj je poznati hrvatski glazbenik, skladatelj i aranžer predstavio obrade nekih od najljepših pjesama Olivera Dragojevića.

Predstavljanje knjige održano je u sklopu manifestacije "Trag u beskraju", koja se osmu godinu zaredom održava u čast Olivera Dragojevića, a cijelu su večer pratili i sinovi legendarnog glazbenika.

"Karoca", "Tko sam ja da ti sudim", "U mom zagrljaju", "Meni trebaš ti", "Pismo moja", "Vjerujem u anđele" i "Kad mi dođeš ti" pjesme su koje su se našle u ovoj knjizi, izdanju koje otvara vrata glazbe te omogućuje mladim naraštajima da uče Oliverove pjesme.

Ante Gelo počastio je okupljene izvedbom pjesme "Tko sam ja da ti sudim" te posjetitelje uveo u emotivnu večer.

"Posebno pozdravljam obitelj Dragojević, a ja se u Luci osjećam kao kod kuće. Ovi dani u Luci dani su kada se rekuperamo, napunimo baterije i krenemo dalje. Dani su to kada se prisjećamo našeg Olivera i uživamo u njegovu bezvremenskom opusu. Odlučio sam se na ovu knjigu jer se nadovezuje na Runjićevu knjigu koja je izašla prije nekoliko godina. Uzeo sam pjesme koje posebno volim – kako ja znam reći, sveto trojstvo: Runjić, Dragojević i Kalogjera", pojasnio je Gelo te nastavio:

"Knjiga se sastoji od nota i tablatura upravo zato da Oliverove pjesme mogu svirati i ljudi koji ne znaju čitati note. Namijenjena je svima koji znaju svirati ili tek uče, profesionalcima i amaterima. Posebno je namijenjena mladim naraštajima koji žele naučiti svirati Oliverove skladbe na gitari, pa ih možda i izvesti na neki svoj način", zaključio je Gelo.

Večer je završio izvedbom pjesme "Meni trebaš ti", a predstavljanje knjige i cijelu emotivnu večer pratili su i sinovi Olivera Dragojevića, ali i brojni poznati.