Oliverovi sinovi i prijatelji odigrali humanitarnu utakmicu pa zapjevali pod velolučkim zvjezdanim nebom

Nakon spektakularne večeri i osmog po redu koncerta "Trag u beskraju", koji je u srijedu na pontonu ispred velolučke rive okupio neke od najvećih domaćih glazbenih zvijezda i više od 25.000 ljudi u čast Olivera Dragojevića, Vela Luka nije izgubila snagu emocije.

Peti dan jedne od najvećih domaćih i regionalnih manifestacija donio je čak dva emotivna događanja – humanitarnu nogometnu utakmicu koja je okupila Oliverove prijatelje, glazbenike, članove obitelji i veterane NK Hajduk Vela Luka te koncert Oliverovih "Prijatelja s baluna" - Dražena Zečića, Alena Nižetića, Harija Rončevića i Peru Panjkovića - u čarobnom ambijentu Pijace ispred crkve sv. Josipa.

Na igralištu "Moćni laz" nije se igrala samo utakmica. Igralo se za uspomenu na Olivera, za prijateljstvo i za pomoć onima kojima je potrebna. Naime, sav prihod od prodaje posebno osmišljenih dresova namijenjen je mlađim kategorijama NK Hajduk Vela Luka za kupnju sportske opreme i financiranje gostovanja.

A kada je pala noć, pjesma je ponovno preuzela glavnu riječ. Na koncertu "Oliverovi prijatelji" nastupili su njegovi prijatelji i glazbenici koji su s njim dijelili pozornice, godine i životne trenutke - Dražen Zečić, Alen Nižetić, Hari Rončević i Pero Panjković te klapa Ošjak. Nisu to bile samo izvedbe Oliverovih najvećih hitova - bile su to osobne posvete, uspomene pretočene u glazbu i zahvalnost čovjeku koji je obilježio njihove živote, ali i generacije onih koji ga nikada neće zaboraviti.

Glazbeno iznenađenje večeri bila je Anđela Kolar, najpoznatija po velikom hitu „Ima li nade za nas“, koji je snimila s Draženom Zečićem. Svojim nastupom dodatno je oduševila odlično raspoloženu publiku u rasprodanom gledalištu.

Šestodnevnu manifestaciju "Trag u beskraju", čiju produkciju u partnerstvu s Hrvatskom radiotelevizijom, kao i vizualni identitet i promociju, šestu godinu zaredom potpisuje vodeća domaća full-service marketinška agencija Real grupa, večeras zatvara koncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra, također na Pijaci, s početkom u 21.30 sati.

Nakon spektakularnog koncerta "Trag u beskraju", humanitarna utakmica i koncert Oliverovih "Prijatelja s baluna" potvrdili su da Oliverov trag nije ostao samo u pjesmama. On živi u ljudima, u prijateljstvu i u Veloj Luci, koja ga iz godine u godinu čuva s jednakom ljubavlju.