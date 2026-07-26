Oliverove pjesme zaplovile morem: Na trajektu Marko Polo počeo koncert u čast legendarnog glazbenika

Na trajektu Marko Polo započeo je tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću, jedan od najposebnijih glazbenih događaja posvećenih velikanu hrvatske glazbe.

Plovidba prema Korčuli danas je ispunjena emocijama, pjesmom i uspomenama na Olivera, a brojni putnici imaju priliku uživati u jedinstvenoj atmosferi koncerta na moru. Na brodu Jadrolinije nastupaju Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo Banda, donoseći publici večer ispunjenu Oliverovim pjesmama i glazbenim uspomenama.

Veliko zanimanje za ovaj događaj vidjelo se već prije samog isplovljavanja – trajekt Marko Polo bio je ispunjen putnicima koji su željeli sudjelovati u posebnom programu posvećenom jednom od najomiljenijih hrvatskih glazbenika.

Koncert na moru prvi je u nizu događanja kojima se obilježava uspomena na Olivera Dragojevića. Program se nastavlja u utorak, 28. srpnja, kada će se u 10 sati u Đardinu održati koncert „Mladi pjevaju Olivera“, dok je u 20 sati u Atriju Centra za kulturu predviđena promocija knjige „Oliver – Sve nježne riječi svijeta“ autora prof. dr. sc. Zorana Curića.

Oliverove pjesme još jednom su spojile ljude, more i Korčulu – baš onako kako bi i sam volio.