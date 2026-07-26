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Oliverove pjesme zaplovile morem: Na trajektu Marko Polo počeo koncert u čast legendarnog glazbenika

Posebna glazbena večer na moru otvorila je ovogodišnje izdanje manifestacije posvećene Oliveru Dragojeviću. Putnici na trajektu Marko Polo zaplovili su prema Korčuli uz njegove bezvremenske pjesme

Na trajektu Marko Polo započeo je tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću, jedan od najposebnijih glazbenih događaja posvećenih velikanu hrvatske glazbe.

Plovidba prema Korčuli danas je ispunjena emocijama, pjesmom i uspomenama na Olivera, a brojni putnici imaju priliku uživati u jedinstvenoj atmosferi koncerta na moru. Na brodu Jadrolinije nastupaju Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo Banda, donoseći publici večer ispunjenu Oliverovim pjesmama i glazbenim uspomenama.

Veliko zanimanje za ovaj događaj vidjelo se već prije samog isplovljavanja – trajekt Marko Polo bio je ispunjen putnicima koji su željeli sudjelovati u posebnom programu posvećenom jednom od najomiljenijih hrvatskih glazbenika.

Koncert na moru prvi je u nizu događanja kojima se obilježava uspomena na Olivera Dragojevića. Program se nastavlja u utorak, 28. srpnja, kada će se u 10 sati u Đardinu održati koncert „Mladi pjevaju Olivera“, dok je u 20 sati u Atriju Centra za kulturu predviđena promocija knjige „Oliver – Sve nježne riječi svijeta“ autora prof. dr. sc. Zorana Curića.

Oliverove pjesme još jednom su spojile ljude, more i Korčulu – baš onako kako bi i sam volio.

 

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