Oliver Kahn narugao se s FIFA-om: "Ako već mijenjate povijest..."

Bivši njemački reprezentativni vratar Oliver Kahn oštro je kritizirao FIFA-u zbog odluke da ukine suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, ocijenivši da svjetska nogometna organizacija na taj način "prekraja povijest".

Kahn se na društvenim mrežama ironično osvrnuo na cijeli slučaj te poručio da bi, ako se već retroaktivno mijenjaju disciplinske odluke, trebalo ispraviti i jednu od najvećih nepravdi u povijesti njemačkog nogometa.

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Prisjetio se Svjetskog prvenstva 2002. godine, kada je Michael Ballack u polufinalu protiv Južne Koreje postigao pobjednički pogodak, ali je zbog žutog kartona zaradio suspenziju za finale protiv Brazila. Njemačka je tada bez jednog od svojih ključnih igrača izgubila 2:0 i ostala bez naslova svjetskog prvaka.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

U šaljivom tonu Kahn je poručio da bi, ako FIFA već ide tim putem, mogla ponovno odigrati i finale iz Yokohame.

Njegova reakcija dolazi nakon velike kontroverze na Svjetskom prvenstvu 2026. Folarin Balogun dobio je izravni crveni karton u susretu osmine finala protiv Bosne i Hercegovine, no FIFA-in Disciplinski odbor naknadno je suspendirao izvršenje automatske kazne, čime mu je omogućio nastup u četvrtfinalu protiv Belgije.

Odluka je izazvala brojne polemike, osobito nakon tvrdnji da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino prije nje razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Balogun se vratio u sastav američke reprezentacije, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi, koja je u četvrtfinalu uvjerljivo poražena od Belgije rezultatom 4:1 te je završila svoj nastup na svjetskoj smotri.