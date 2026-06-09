Oliver još nema spomen obilježje, iz Županije stigla jasna poruka

Ako je netko u pjesmi uspio otpjevati svaku nit dalmatinske duše, onda je to bio Oliver Dragojević. Velikan hrvatske glazbe, čovjek čiji je glas obilježio generacije i postao simbol Dalmacije, ponovno je u fokusu javnosti.

Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, objavio je kako je Županija u prvom ovogodišnjem rebalansu pronašla prostor za potporu monografiji posvećenoj velikom Oliveru.

"Ako je netko u pjesmi ispjevao svaku nit dalmatinske duše onda je to Oliver Dragojević. Zato nam je posebno zadovoljstvo što smo u prvom ovogodišnjem rebalansu našli prostora i za potporu monografiji u čast velikoga Olivera", poručio je Primorac.

Posebno je istaknuo i činjenicu koja mnogima u Splitu već dugo bode oči: Oliver Dragojević još uvijek nema spomen obilježje u gradu s kojim je bio neraskidivo povezan.

"Šteta je što Oliver još uvijek nema spomen obilježje u Splitu. Ukoliko se pojavi takva inicijativa Splitsko-dalmatinska županija će kroz svoje programe u kulturi sigurno poduprijeti jedan takav projekt", istaknuo je Primorac.

Splitsko-dalmatinska županija, prema riječima Primorca, spremna je podržati takav projekt kroz svoje programe u kulturi, ako se pokrene konkretna inicijativa.