Olimpijada čitanja u Gradskoj knjižnici Solin

Gradska knjižnica Solin treću se godinu za redom uključila u projekt Olimpijada čitanja koji već dugi niz godina uspješno provodi Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica, a kojemu se iz godine u godinu priključuje sve više knjižnica.

Cilj ovog ljetnog izazova je potaknuti djecu na čitanje knjiga u slobodno vrijeme, na usavršavanje vještine čitanja, razumijevanje pročitanog i stjecanje navike dolaska u knjižnicu.

Olimpijada je namijenjena za učenike od 1. do 4. razreda Osnovnih škola s područja grada Solina, a evo kako sudjelovati:

Za sudjelovanje djeca se trebaju prijaviti na pultu Središnje knjižnice u Solinu gdje preuzimaju dnevnik čitanja. Prijave traju od 15. do 26. lipnja, Olimpijada počinje 30. lipnja i traje do 31. kolovoza.

Sudionici Olimpijade mogu se prijaviti i na web stranicu, napraviti svoj profil i pronaći sljedeću knjigu koju će čitati. Tijekom čitanja u dnevnik se bilježe dojmovi koje treba pokazati knjižničarima prilikom vraćanja knjige, a za svaku pročitanu knjigu dobije se po jedan bod. Za zlatnu medalju treba skupiti 40 bodova!

Ako je dijete negdje izvan Solina, knjige može posuditi i u drugoj knjižnici, bitno je ispuniti dnevnik čitanja.

Po završetku Olimpijade bit će upriličena i završna svečanost na kojoj će sudionicima biti uručene nagrade i priznanja.

Više informacija o Olimpijadi može pronaći na poveznici: https://solin.olimpijadacitanja.org