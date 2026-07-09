Olić prvi put odgovorio na priče da bi mogao naslijediti Dalića

Ove srijede, baš kada je Zlatko Dalić vodio razgovor s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem o svom statusu, odnosno odlasku s mjesta izbornika, na istoj adresi bio i Ivica Olić, bivši član Vatrenih sa 104 nastupa i 20 golova u hrvatskom dresu.

No nije čekao moguće imenovanje na Dalićevu funkciju, već je dogovarao na kojem će se stadionu igrati prva utakmica jesenskog kvalifikacijskog ciklusa protiv Mađarske, u kojem Olićeva vrsta ima vrlo realne izglede izboriti plasman u završnicu kontinentalne smotre.

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Olić je za Tportal komentirao mogućnost da naslijedi Zlatka Dalića na klupi Vatrenih.

- Naravno da sam kao navijač hrvatske reprezentacije tužan jer svi znamo kakve smo rezultate ostvarili pod Dalićem i u kakvu je velesilu stasala reprezentacija. Naravno, koliko sam žalostan, toliko sam izborniku i zahvalan za sve znanje koje sam dobio od njega, za sve ove predivne trenutke koje sam proveo uz njega i reprezentaciju.

Mnogi su upravo u njemu vidjeli nasljednika Zlatka Dalića, no Olić je poručio kako mu je trenutačno jedini fokus rad s mladom reprezentacijom. Istaknuo je da mu je zadovoljstvo voditi ovu generaciju talentiranih igrača te da je cilj završiti kvalifikacije i izboriti plasman na Europsko prvenstvo - rekao je za Tportal.

Jasan je bio Olić te je još ove srijede u Zagrebu, a već u četvrtak putuje obitelji u Hamburg.

- Prvu utakmicu u jesenskom ciklusu Hrvatska ima 26. rujna protiv Mađarske, potom slijede okršaji s Ukrajinom i Litvom te za plasman na Euro matematički treba osvojiti još četiri boda. A u to ne sumnjamo, s obzirom na to kako U-21 reprezentacija igra pod Olićevim vodstvom.