Okusi šalše u Kaštelima, "Art&Craft" radionice u Trogiru, regata u Komiži: Rujan donosi top događanja za kasno ljeto

Rujan u Srednjoj Dalmaciji donosi nastavak ljetne sezone i potvrđuje našu županiju kao jednu od najatraktivnijih destinacija za sve posjetitelje koji traže autentične doživljaje, bogatu kulturno-povijesnu baštinu i aktivni odmor u ugodnom kasnoljetnom ozračju.

Među najznačajnijim događanjima u rujnu posebno se ističe Rota Palagruzona, najstarija jedriličarska regata na svijetu. Posebno osmišljen program održava se u Komiži od 9. do 13. rujna. Središnji događaj je regata od Komiže do najudaljenijeg hrvatskog otoka Palagruže.

Ljubitelji obrtništva i starih zanata uživat će u Trogiru na Festivalu City of Masters – "Art & Craft" od 1. do 8. rujna. Festival na trogirskoj rivi oživljava duh starih meštara, klesara i kipara kroz radionice keramike, mozaika, i izrade nakita za sve generacije.

Makarska nudi jedinstvenu Gastro turu "Feed your soul" (3., 9., 16. i 30. rujna), na kojoj će sudionici imati priliku čuti priče o ljudima koji su oblikovali turistički identitet Makarske te bolje upoznati mjesto kroz okuse i mirise hrvatskih gastro proizvoda.

Poseban spoj gastro okusa i plesa očekuje posjetitelje u Kaštelima 4. rujna na tradicionalnom Festivalu šalše & salse, gdje se uz spravljanje autentičnih jela od rajčice uživa i u latino ritmovima.

Sve informacije o događanjima u rujnu dostupne su na web stranici Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.