Okrugli stol „Životni izbori izvan okvira“ održan u II. gimnaziji – Split okupio je brojne učenike koji razmišljaju o izazovima svojih budućih zanimanja. Organizatorica je prof. Josipa Stipica, a izbor gostiju bio je vrlo šarolik. Učenici su imali priliku čuti dr. sc. Jelenu Hrgović Tomaš, voditeljicu Odjela marketinga, odnosa s javnošću i kulturne suradnje u Muzejima Ivana Meštrovića; prof. Jelenu Burazin, ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral, psihologinju i licenciranu psihoterapeutkinju; prof. Magdalenu Mrčela, nastavnicu Hrvatskoga jezika, novinarku, književnicu i kazališnu kritičarku te Matu Serdara, kontrolora leta. Moderatori su bili učenici Laura Kovačević i Jakša Veić.

Dr. sc. Jelena Hrgović Tomaš govorila je o svojem nekonvencionalnom obrazovanju i ljubavi prema predmetima koje je, nakon razmišljanja o drugom željenom studiju, pronašla na KBF-u u Splitu. Istaknula je da se odlikuje prilagodljivošću različitim poslovima (radila je kao dopisnica u medijima, voditeljica projekata, stažirala je u World Youth Alliance…). Poseban joj je izazov bila pozicija zamjenice gradonačelnika Grada Splita, a susretala se i s predrasudama koje je uspješno rušila svojim rezultatima – od toga da je premlada do toga da je prekvalificirana. Učenicima je priznala da joj je misao vodilja biti osoba koja će u nečijem mraku upaliti svjetlo.

Prof. Jelena Burazin, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral, priznala je da je bilo perioda kad joj je kao supruzi i majci četvero djece bilo teško stalno se educirati i napredovati da bi proširila svoje znanje i krug djelovanja, ali smatra da je uz mnogo volje i organizacije sve moguće. Također se susretala s predrasudama o sebi kao o osobi koja izgleda krhko ili nespremno za poslovne izazove koje je uspješno savladala. Istaknula je da poslovi u kojima se radi s ranjivim skupinama, primjerice s djecom bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, često znače da vam je prva i posljednja misao u danu neko dijete koje treba vašu pažnju, pomoć i ljubav. Takva zanimanja nose i golem stres i mogućnost sagorijevanja pa zahtijevaju i rad na samome sebi.

Prof. Magdalena Mrčela predaje u srednjoj školi, novinarka je, kazališna kritičarka, književnica i književna urednica. Sve poslove kojima se bavi smatra kreativnima, ali posebno ističe osobitosti novinarstva. Zahvalna je što je u školsko vrijeme dobila dobronamjeran savjet da skrene fokus s nogometa na školovanje, i to ono u nastavničkim smjerovima, što se naposljetku pokazalo kao prednost, a ne nedostatak u novinarstvu. Njezin se djelokrug otad jako proširio, a najvećim izazovom smatra rad u vremenima kad je novinarski posao stigmatiziran, omalovažavan, nerijetko i opasan. Istovremeno – od novinara se očekuje da budu stupovi društvenoga djelovanja. Ističe da je mladim ljudima bitno dati podršku da rade ono što vole, koliko god „lutali“ i mijenjali odluke tražeći svoj put, ali da je još važnije ukazati im na realno stanje tržišta i opasnost od nerealnih očekivanja.

Kontrolor leta Mate Serdar oduševljeno je govorio o svojem zanimanju, koje smatra izuzetno dinamičnim i zanimljivim. Objasnio je kolike su razlike u poslu kontrolora leta tijekom sezone i izvan sezone, kako pametno rasporediti vrijeme, ali i od kolike je važnosti u kriznim situacijama u najkraćem mogućem vremenu donijeti ispravnu odluku. Kako se radi o testiranju u kojem izrazito malen postotak kandidata prolazi dalje, savjetuje da mladi o njemu razmisle tek kad napune 21-22 godine, svjesni mogućnosti da možda neće biti u tom postotku. Ohrabrio je mlade da ne odustaju od svojih snova ako na obrazovnom ili poslovnom putu ne „pogode“ iz prvog pokušaja – otvorenost prema novitetima smatra izvrsnom osobinom za ljude koji žele uspjeti.

Ovaj inspirativni okrugli stol u organizaciji prof. Josipe Stipica i ravnateljice Eme Bodrožić-Selak samo je jedno u nizu druženja učenika sa zanimljivim sugovornicima čije bi ih životne i poslovne priče mogle ohrabriti na putu do vlastitog posla iz snova.