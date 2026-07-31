Okrugli stol „Herscht 07769”: Razgovor o kazalištu, prostoru i vremenu u kojem živimo

Dan nakon posljednje festivalske izvedbe predstave „Herscht 07769”, 72. Splitsko ljeto nastavlja dijalog o ovoj zapaženoj premijeri okruglim stolom u nedjelju, 2. kolovoza u 20 sati u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Dan nakon posljednje izvedbe u Dujmovači, posljednja premijera 72. Splitskoga ljeta dobiva svoj razgovorni nastavak. Na okruglom stolu posvećenom predstavi „Herscht 07769” sudjeluju v. d. ravnatelja Drame HNK Split Siniša Popović, redatelj Ivica Buljan i glumica Bruna Bebić, a razgovor moderira Siniša Vuković.

Okrugli stol otvara pitanja koja predstava nameće i svojom temom i svojim izvedbenim jezikom: kako se kompleksni roman Lászlá Krasznahorkaija prevodi u kazališni izraz, što napušteni industrijski prostor Dujmovače donosi kao mjesto izvedbe te na koji način prostor oblikuje doživljaj predstave.

Sudionici će govoriti i o procesu rada na predstavi, stvaranju likova, zajedničkom radu ansambla okupljenog oko ovoga projekta te o odjecima i recepciji predstave.

Slobodan ulaz.