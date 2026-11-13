OKRUGLI STOL DAMIRA BARBIRA Država ne može tražiti da se poštuju pravila koja još nisu definirana

"U javnom prostoru stalno se pita koliko građani vole svoju državu. Vrijeme je da postavimo i obrnuto pitanje: koliko država voli svoje građane? Država to ne pokazuje govorima, nego time drži li vlastitu riječ. U Hrvatskoj imamo oko 110 tisuća obitelji koje iznajmljuju kuće i apartmane, godinama u njih ulažu i plaćaju obveze. Država im je dala 'riječ' izdavajući rješenje, ali sada im poručuje da će za pet ili deset godina morati ponovno tražiti to isto rješenje, ali se još ne zna pod kojim uvjetima. Ako ih ne ispune, mogu ostati bez kategorizacije i bez rješenja. Kako da itko uloži novac ili podigne kredit, ako ne zna hoće li za pet godina uopće moći iznajmljivati? Država mijenja pravila, no građaninu kredit ostaje. To jednostavno nije pošteno", upozorio je saborski zastupnik Centra Damir Barbir, uoči okruglog stola "Igre i igrice oko hrvatskog turizma: Kako (is)pravno zaštititi budućnost i pravnu sigurnost malih iznajmljivača".

Kako je istaknuo, nitko nije protiv uvođenja reda i kažnjavanja onih koji rade na crno, ali država ne može tražiti od ljudi da posluju po pravilima koja još nije definirala. Zbog toga je u Hrvatskom saboru okupio niz stručnjaka u turizmu, među kojima je bila i potpredsjednica udruge SMOi Hana Matić.

Prema njezinim riječima, Ministarstvo turizma mora biti ministarstvo svih dionika turizma, a ne samo velikih investitora. „Želimo li hrvatski turizam u kojem će priliku imati samo oni koji raspolažu velikim kapitalom ili želimo turizam u kojem će svoje mjesto imati i hrvatske obitelji, mali poduzetnici i lokalne zajednice? Mi vjerujemo u ovaj drugi model”, rekla je Matić.

„Ako se utvrdi da ovaj prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti krši pravo Europske unije, država se može izložiti sporovima i obvezi naknade štete. Predmet Statileo protiv Hrvatske pokazao je koliko državu košta kada nerazmjeran teret svojih politika prebaci na građane. Sporne odredbe zato treba ispraviti sada, a ne čekati presude koje će ponovno plaćati porezni obveznici“, poručio je odvjetnik Toni Vukičević.

Kozultantica u marketingu u turizmu i članica izvršnog odbora SMOi-ja Marina Đukanović upozorila je da za privatni smještaj nigdje u EU ne postoji obavezna kategorizacija u smislu očevida prije izdavanja rješenja o odobrenju iznajmljivanja niti je igdje obavezna kategorizacija po sustavu zvjezdica. "Suvremeni gost ne razumije naš sustav kategorizacije niti su mu bitne naše zvjezdice, a proklamirani cilj rekategorizacije sa svrhom podizanja kvalitete s 3* na 4* nije moguće postići sve dok je prvi kriterij za kategorizaciju – kvadratura", pojasnila je Đukanović.

Predsjednik SMOi-ja Vedran Tomić oštro je osudio predloženo ukidanje rješenja zbog neplaćanja turističke pristojbe, ističući da takva mjera ne pogađa samo trenutačno poslovanje nego i postojeće rezervacije, obiteljska ulaganja i samu mogućnost podmirenja duga. "Ujedno je to jedini parafiskalni namet i iznajmljivači su jedini subjekt koji zbog tog duga može ostati bez Rješenja o radu. Takva vrsta rigorozne kazne nije predviđena za nijednu drugu djelatnost. Danas turistička pristojba, sutra kategorizacija, a svaki put iznad glave visi ista prijetnja: gubitak dozvole za rad”, zaključio je Tomić.