Okrenimo se ekološkom uzgoju maslina

Ljudi moji, posljednjih smo se ljeta (pa i ovoga) naslušali naših starih težaka koji su se žalili kako se ne sjećaju za svog života ovako dugotrajnih i visokih temperatura kao tijekom ovoga ljeta. Ali ne samo vrućina, nego i nestašica kiše u priobalju, jer prođe i po nekoliko mjeseci, a kiše nema pa su se tako na nekim otocima počela sušiti i stara stabla masline.

Sami smo krivi

Znanstvenici stalno govore da smo sami krivi za ovakvo stanje u prirodi, jer smo tek odnedavno počeli razmišljati o zaštiti i sudbini našeg planeta. Statistike govore da gotovo 80 posto svjetskog stanovništva živi u gradovima, a neki gradovi, kao što su Tokio i Kairo približili su se brojci od preko dvadeset milijuna stanovnika.

Za razliku od mnogih područja na našem planetu mi u hrvatskom priobalju imamo još uvijek čistu pitku vodu, a i zrak je zahvaljujući moru, planinama i očuvanoj vegetaciji čist i zdrav.

Eto, za sada nemamo u blizini „prljave tehnologije“ u proizvodnji energije, a mogli bismo za kratko vrijeme, zahvaljujući rijekama, vjetru i suncu imati najčišću proizvodnju energije na svijetu.

Važnost organske mase u ekološkim gnojivima – Maslinar

Preskupi otrovi

A što mi radimo, iz godine u godinu povećavamo gnojidbu mineralnim gnojivima, u zadnjih dvadesetak godina gotovo smo „betonirali“ tlo, u kojem više i nema mikroorganizama neophodnih za održavanje života i rahlosti. Ljutimo se na sustav koji je povećao cijene mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, ali ne želimo ništa učiniti da bojkotiramo takav način „pomoći“ države u proizvodnji hrane i okrenemo se proizvodnji organskoga gnojiva i prirodnih sredstava za zaštitu bilja od bolesti i štetnika.

Isplaćeno više od 28 milijuna eura potpore za ekološki uzgoj – Maslinar

I što sad?

Vratimo se prirodnom uzgoju maslina, prinosi će biti manji, kvaliteta i dobit puno veća, a mi sretniji. Jer ekologija ili zdrav život na zemlji nije neka novotarija, već najstarija znanstvena disciplina, starija i od drevne Biblije u kojoj stoji kako je čovjek od svoga stvoritelja dobio dužnost da svoje obitavalište obrađuje i čuva.

Pa čuvajmo ga, jer ako nećemo mi, ne znam tko će.

Sinaj Bulimbašić

Ovaj sadržaj sufinaciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

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