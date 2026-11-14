Oko 500 motociklista stiglo u Sinj na putu prema Vukovaru: Odali počast herojima, Bulj poslao snažnu poruku

Oko 500 motociklista iz različitih dijelova Hrvatske danas je stiglo u Sinj u sklopu tradicionalne Moto karavane "Zajedno u ratu, zajedno u miru". Na svom putovanju od Prevlake prema Vukovaru sudionici su se zaustavili u alkarskom gradu, gdje su ih dočekali gradonačelnik Miro Bulj i sinjski motociklisti. Susret je protekao u znaku sjećanja na poginule hrvatske branitelje i odavanja počasti žrtvama Domovinskog rata. Riječ je o tradicionalnoj karavani koju organizira Moto klub Korčula u suradnji s braniteljskim udrugama i motociklističkim klubovima iz cijele zemlje. Sudionici će 18. studenoga u Vukovaru sudjelovati u obilježavanju 35. godišnjice stradanja grada tijekom Domovinskog rata.

U organizaciji sinjskog dočeka ponovno su sudjelovali MNK Familija i Free Ridersi, koji već 16 godina pružaju dobrodošlicu motociklistima na njihovu putu prema hrvatskom istoku.

Položili vijenac i zapalili svijeće za poginule branitelje

Nakon okupljanja i druženja u središtu Sinja, sudionici karavane zajedno s gradonačelnikom Mirom Buljem posjetili su Spomen-park hrvatskih branitelja Domovinskog rata, smješten ispred zgrade Gradske uprave. Ondje su položili vijenac i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su izgubili živote u Domovinskom ratu.

Miro Bulj zahvalio je motociklistima na dugogodišnjem očuvanju uspomene na Vukovar i hrvatske branitelje.

"Iznimna mi je čast danas stajati s vama pred ovim spomenikom i zahvaliti vam što već godinama na ovako dostojanstven način čuvate uspomenu na žrtvu Vukovara i svih hrvatskih branitelja. Mnogi Sinjani sudjelovali su u obrani Hrvatske, a mnogi su svoje živote ostavili na bojištima diljem naše domovine", poručio je Bulj. Naglasio je kako je očuvanje sjećanja na poginule branitelje obveza sadašnjih, ali i budućih generacija.

Posebna počast dvojici sinjskih heroja Vukovara

Motociklisti su potom posjetili Športski centar "Ivica Poljak Sokol i Andrija Alčić", gdje su zapalili svijeće ispred spomenika dvojici sinjskih branitelja koji su svoje živote položili u obrani Vukovara. Riječ je o Ivici Poljaku Sokolu i Andriji Alčiću, čija imena u Sinju zauzimaju posebno mjesto u sjećanju na Domovinski rat. "Andrija Alčić i Ivica Poljak Sokol imena su koja će zauvijek ostati upisana u povijest našega grada i hrvatske slobode. Oni nisu branili samo Vukovar, branili su cijelu Hrvatsku", istaknuo je Bulj. Gradonačelnik je posebno zahvalio sudionicima karavane što svojim putovanjem podsjećaju mlađe generacije na događaje iz Domovinskog rata. "Narod koji zaboravi svoje heroje zaboravlja i cijenu vlastite slobode, a mi to nikada ne smijemo dopustiti", zaključio je Bulj.

Iz Sinja nastavili put prema gradu heroju

Nakon odavanja počasti i druženja s domaćinima, motociklisti su nastavili svoje višednevno putovanje prema Vukovaru. Karavani su se pridružili i pojedini sinjski motociklisti, koji će zajedno s ostalim sudionicima nastaviti put prema istoku Hrvatske. Moto karavana "Zajedno u ratu, zajedno u miru" iz godine u godinu okuplja motocikliste različitih generacija, a njezina je glavna poruka očuvanje uspomene na žrtve Domovinskog rata. Put od krajnjeg juga Hrvatske do Vukovara simbolično povezuje mjesta i ljude diljem zemlje, a svaka postaja prilika je za prisjećanje na poginule branitelje. Ovogodišnje putovanje završit će u Vukovaru, gdje će se 18. studenoga održati središnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.