Oko 24 tisuće djece u Hrvatskoj treba ranu intervenciju: Split dobio specijalizirani dispanzer

U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije počeo je s radom Dispanzer za ranu intervenciju u djetinjstvu, čiji je cilj omogućiti pravodobnu procjenu razvojnih potreba djece, osigurati odgovarajuću stručnu pomoć te povezati zdravstveni, socijalni i obrazovni sustav. Dispanzer je s radom počeo prije manje od mjesec dana, a prvi mali pacijenti već su prošli kroz početne procjene. Njegov rad u međuvremenu je ugovoren i kao poseban program financiranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Trenutačno je zaposleno devet stručnjaka: dva logopeda, dva psihologa, dva radna terapeuta, dva edukacijska rehabilitatora te koordinator rane intervencije, koji ima važnu ulogu u povezivanju svih uključenih službi.

Usluge se pružaju u dvije smjene, od 7 do 20 sati, a trenutačno su organizirane u pet prostorija. Planirano je i daljnje kadrovsko širenje, ovisno o stvarnim potrebama djece i njihovih obitelji. Posebnost ovog modela jest objedinjavanje različitih stručnjaka i usluga na jednom mjestu, ali i koordinacija s ostalim sustavima u kojima djeca ostvaruju podršku. Roditelji se u Dispanzer uključuju preko izabranog pedijatra, koji ispunjava kratak upitnik. Nakon toga slijedi procjena potreba djeteta i određivanje daljnjeg oblika skrbi – bilo kroz terapije u Dispanzeru ili upućivanjem u druge odgovarajuće ustanove.

Cilj je povezati zdravstveni, socijalni i obrazovni sustav

Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa istaknuo je kako je jedan od glavnih problema dosadašnje skrbi nedovoljna povezanost različitih sustava, zbog čega se često gubio pregled nad stvarnim potrebama djece.

„Ideja Dispanzera je na jednom mjestu okupiti sve one koji su potrebni za ranu intervenciju i neki oblik zdravstvene ili socijalne skrbi te koordinirati sve druge dijelove sustava. Zdravstveni sustav unutar sebe dosta je dobro koordiniran, međutim suradnja sa sustavom socijalne skrbi, udrugama i školstvom još uvijek zapinje. Cilj je tu koordinaciju podići na puno višu razinu'', kazao je Rađa.

Dodao je kako devet zaposlenih stručnjaka nije konačan broj te da će se tim širiti ovisno o potrebama, a posebno ga raduje velik interes za nova radna mjesta.

„Upravo je završio natječaj za primanje novih logopeda i presretan sam jer je na četiri mjesta pristiglo više od 20 molbi. Ovo je samo prvi korak u skrbi za naše najmlađe, odnosno našu budućnost'', zaključio je Rađa.

Usluga će se širiti i na otoke i Dalmatinsku zagoru

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naglasio je važnost otvaranja Dispanzera, posebno zbog sve većeg broja djece kojoj je potrebna razvojna i rehabilitacijska podrška. Istaknuo je kako se, prema okvirnim podacima, posljednjih godina bilježi zabrinjavajući broj djece koja ne upisuju prvi razred osnovne škole.

„Gotovo svake godine u posljednjih nekoliko godina oko 10 posto djece koja bi trebala biti upisana u prvi razred ne upisuje školu iz različitih razloga. Ove godine taj je postotak bio 10, a prošle čak 11 posto. To je jedan od pokazatelja da u ovom segmentu nešto zaista moramo napraviti'', rekao je Boban.

Najavio je i širenje usluge izvan Splita, kako bi ona bila dostupna djeci u svim dijelovima županije.

„U dogovoru s ravnateljem Markom Rađom vrlo ćemo brzo, povećanjem tima, približiti ovu uslugu malim pacijentima diljem naše županije. Neće se raditi samo ovdje, nego i na terenu. Uslugu moramo približiti ljudima u Dalmatinskoj zagori, a u dogledno vrijeme i na otocima'', zaključio je župan.

U Hrvatskoj oko 24 tisuće djece treba neki oblik rane intervencije

Današnjem obilasku prostorija Dispanzera sudjelovala je i Ministrica zdravstva, Irena Hrstić, koja je istaknula kako je otvaranje Dispanzera važan iskorak u organizaciji rane intervencije, posebno zbog potrebe da se djeca i njihove individualne potrebe procjenjuju na jednom mjestu.

Prema istraživanju UNICEF-a iz 2020. godine, u Hrvatskoj je procijenjeno oko 24.000 djece koja imaju određeni oblik potrebe za ranom intervencijom, pri čemu su potrebe posebno izražene u dobi do treće godine.

„Ključna je ideja da se kroz dispanzere za ranu intervenciju djeca i njihove potrebe objedine na jednom mjestu, a da se potom njihove potrebe stručno procijene te se dalje radi ciljano i individualno za svako dijete'', kazala je Hrstić.

Ministrica je pohvalila i organizaciju rada splitskog Dispanzera, koji od početka radi u dvije smjene. Osvrnula se i na pitanje nedostatka stručnog kadra, posebno logopeda. Prema podacima Ministarstva zdravstva, u javnom zdravstvenom sustavu zaposleno je oko 330 logopeda. Međutim, potrebe za logopedskim uslugama ne odnose se samo na djecu, nego i na odrasle osobe, primjerice nakon moždanog udara ili operacija zbog malignih bolesti.

Naglasila je kako je upravo objedinjavanje stručnjaka i usluga jedan od načina da se izbjegne preklapanje usluga i neracionalno raspoređivanje postojećeg kadra.

„Ne možemo u ovom trenutku jednoznačno reći koliko nedostaje stručnjaka pojedinih profila. Svakom djetetu potrebna je individualna procjena. Nekome će više trebati psiholog, nekome edukacijski rehabilitator, nekome logoped, a nekome druga vrsta stručne pomoći'', istaknula je ministrica.

Centar Juraj Bonači ove godine upisao 39 novih učenika s teškoćama

O porastu potreba za stručnom podrškom govorila je i ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Snježana Čotić, koja je istaknula kako je ove godine zabilježen posebno velik broj novih upisa učenika s teškoćama.

„Od ove godine imamo ekstremno velik broj, odnosno 39 novih upisanih učenika. Prethodnih godina taj je broj bio najviše pet do šest učenika. Od prošle godine vidljiv je znatan porast broja učenika s teškoćama koji dolaze u naš Centar, a to su najčešće djeca s poremećajem iz spektra autizma i djeca s Downovim sindromom'', pojasnila je Čotić.

Istaknula je kako Centar trenutačno ima oko 300 djece uključene u terapijske programe te kako se usluge razvojne podrške nastoje približiti i obiteljima na otocima

„Zajedno s resornim ministarstvom i Županijom pokrenuli smo usluge na otocima Braču i Hvaru, a pripremamo se i za odlazak na Vis. Na Braču i Hvaru popunili smo radna mjesta stručnim kadrom, a imamo i zainteresiranih stručnjaka s Visa. Ne trebamo se bojati da nećemo imati kadar. Ljudi su zainteresirani i žele raditi svoj posao'', pojasnila je Čotić.