Oko 180 hrvatskih pomoraca zaglavljeno u Perzijskom zaljevu: "Situacija dugoročno nije održiva"

Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca više od 20 tisuća pomoraca, na stotinama brodova, i dalje je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu. Među njima i oko 180 hrvatskih pomoraca.

Mjesec je dana otkako je revolucionarna garda Irana zaplijenila brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca.

- Taj broj varira iz dan u dan jer se smjene obavljaju. Problemi se generiraju, počinju problemi s opskrbom, s naplatom plaća, s repatrijacijom. Hrvatski pomorci su u pravilu ukrcani na dobre kompanije i brodove i nemaju tih problema, ali velika većina drugih pomoraca ima, rekao je Neven Melvan, Sindikat pomoraca Hrvatske.

- Sigurni su kao i bilo tko drugi u tom području, što znači da nisu pretjerano sigurni, ali oni obavljaju svoj dnevni posao s obzirom na činjenicu da su brodovi ili vezani ili su na sidru, dakle nisu operativni, dodao je Melvan.

Ako se situacija otegne na još nekoliko mjeseci, pitanje je kakve će odluke donositi brodarske kompanije, piše HRT.

- Ovakva situacija dugoročno je neodrživa, ustvrdio je.

Melvan je rekao kako su preko obitelji u kontaktu s dvojicom zarobljenih hrvatskih pomoraca na brodu MSC Francesca.

- Oni su u vrlo nezahvalnoj poziciji. Ne mogu ići s broda. Nisu direktno ugroženi, opskrbljeni su svime, omogućen im je kontakt s obiteljima svaki drugi dan na nekoliko minuta. Mi tražimo da se te ljude repatrira kući na siguran način. Koliko je to u ovom trenutku realno, ne mogu reći, rekao je Melvan.

Kazao je kako je brodarska kompanija prilično šutljiva u cijeloj priči.

- Izgleda da čekaju kako će se to rasplesti, ne informiraju nas. Ne ulažu previše energije u to da bi se brod oslobodio i to nas smeta. Pokušavamo napraviti pritisak na kompaniju da se to razriješi i da se pomorci vrate kući, a što će biti s brodom, to je njihov problem, naglasio je Melvan, piše HRT.

Kazao je kako je komunikacija s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom mora zaista dobra.

- Nije popularno da sindikati hvale ministarstva, moram reći da razmjenjujemo sve informacije i iskustva, te reagiramo zajednički. Pohvalio bih i nekoliko veleposlanika ne terenu koji su odradili vrlo zahtjevne repatrijacije iz Kuvajta i Suadijske Arabije, rekao je Melvan.

Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, kazala je kako su brodarske kompanije uspostavile neke nove rute, ali da je rast cijena energenata već vidljiv.

- Takva situacija dugoročno nije dobra za hrvatske pomorce, a može dovesti dugoročno do inflacije, što svi osjećamo. Teško je govoriti o prognozama. Iskreno se nadam da će to biti što prije riješeno na svačije zadovoljstvo, rekla je dekanica Pomorskog fakulteta.