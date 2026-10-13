OK Ribola Kaštela spreman za novu sezonu. Trener Rančić: "Ambicije imamo, ali moramo ih potvrditi igrom i rezultatima"

Odbojkaši OK Ribola Kaštela ovog vikenda ulaze u novu prvenstvenu sezonu. Nakon priprema obilježenih problemima s kompletiranjem kadra, trener Ivan Rančić govorio je o igračkim ciljevima, promjenama u igri i ulozi mladih snaga, uz jasnu poruku da će ambicije Ribole morati biti potvrđene na terenu.

Početak prvenstva prilika je da OK Ribola Kaštela pokaže koliko je napravila tijekom pripremnog razdoblja i u kojem smjeru želi razvijati svoju igru. Pred trenerom Ivanom Rančićem i njegovim igračima zadatak je pronaći kontinuitet izvedbi, podići razinu pojedinih elemenata i izgraditi ekipu koja će se moći nositi s izazovima prvenstva.

Pritom rezultat nije jedini cilj: važan dio klupske priče i ove sezone bit će razvoj mladih odbojkaša i njihovo postupno uključivanje u seniorsku konkurenciju.

„Želimo gledati borbenu i organiziranu Ribolu, momčad koja igra s energijom i ne odustaje kada utakmica krene u krivom smjeru. Ono na čemu posebno inzistiram jest da ubrzamo igru. Cilj nam je biti konkurentni, napredovati kroz sezonu i uključiti što više naših mladih igrača u ozbiljnu seniorsku odbojku. Ambicije imamo, ali njih trebamo potvrditi igrom i rezultatima, a ne najavama“, poručuje Rančić.

Pripreme nisu protekle u idealnim uvjetima. Momčad je dio razdoblja odradila bez kompletnog kadra, Mata se priključio naknadno, dok se Giljanović vraća nakon problema s ramenom. Zbog toga je stručni stožer, uz rad na fizičkoj spremi i tehničko-taktičkim zahtjevima, morao voditi računa i o vremenu potrebnom da se igrači međusobno bolje povežu.

Prijateljski susreti s Krkom, Kaposvárom, Budvom i Rovinjom poslužili su kao provjera trenutačnih mogućnosti i prilika za uočavanje nedostataka koje treba otkloniti tijekom prvenstva.

„Zadovoljan sam uloženim radom, iako pripreme nisu bile bez poteškoća. Uvjeti rada bili su teški i nismo cijelo vrijeme bili kompletni. Utakmice su nam dobro pokazale gdje smo i na čemu još moramo raditi. Napredujemo u međusobnom razumijevanju i organizaciji igre, ali treba nam još uigravanja“, kaže trener Ribole.

Jedan od naglasaka u igri bit će bolja povezanost svih elemenata, od servisa i prijama do bloka i obrane. Kvalitetniji servis trebao bi otežati organizaciju protivničkog napada, a time i olakšati posao bloku i obrani. S druge strane, stabilan prijam omogućit će dizaču više opcija i otvoriti prostor za raznovrsnija napadačka rješenja.

Rančić pritom ne želi igru graditi na jednom ili dvojici pojedinaca, nego što bolje iskoristiti karakteristike cijelog kadra.

„Svaki pojedinac ima svoje karakteristike i njima prilagođavamo igru. Želimo imati raznovrsniji napad i bolje koristiti igrače koje imamo, a za to nam trebaju stabilan prijam i kvalitetna suradnja s dizačem. Naglasak je i na povezanosti servisa, bloka i obrane. Koliko ćemo brzo sve to povezati, ovisit će o kontinuitetu treninga i zajedničkih utakmica“, objašnjava Rančić.

Upravo bi širina doprinosa mogla biti važna za Ribolu tijekom sezone. Od iskusnijih igrača očekuje se da preuzmu odgovornost u zahtjevnim trenucima i budu primjer mlađima, dok će mladim odbojkašima biti potrebno strpljenje, ali i hrabrost da iskoriste prilike koje dobiju.

„Od iskusnijih očekujem stabilnost i primjer u svakodnevnom radu. Oni moraju preuzeti odgovornost u važnim trenucima i pomoći mlađima da se snađu na ovoj razini. Od mladih očekujem hrabrost, energiju i spremnost na učenje. Pogreške su dio razvoja, ali zalaganje i koncentracija moraju biti prisutni svaki dan. Želim da se izbore za svoju ulogu i da na njih možemo ozbiljno računati“, ističe trener.

Osim rada na tehničkim i taktičkim detaljima, važan će biti i način na koji ekipa reagira u teškim situacijama. Rančić smatra da se prava vrijednost zajedništva ne vidi samo kada sve ide prema planu, nego i kada se pojave pogreške, rezultatski zaostatak ili zahtjevni trenuci. Zato je tijekom priprema inzistirao na komunikaciji, koncentraciji i odgovornosti u svakom zadatku, kao i na bržoj distribuciji lopte.

„Važno mi je kako reagiramo nakon pogreške, koliko smo spremni pomoći suigraču i možemo li zadržati disciplinu kada smo umorni. U samoj igri puno pozornosti posvećujemo prvom kontaktu i situacijama nakon obrane, jer tu moramo kvalitetnije koristiti prilike koje stvorimo“, naglašava Rančić.

Pred Kaštelima je sada prvenstvo koje će pokazati koliko brzo može povezati sve dijelove igre i dosegnuti željenu razinu. Zbog kasnijeg kompletiranja kadra bit će potrebno dodatno vrijeme za uigravanje, no trenerovi prioriteti ostaju jasni: podići kvalitetu servisa, poboljšati blok i obranu te kroz bržu i raznovrsniju igru omogućiti da veći broj igrača sudjeluje u stvaranju rezultata.

Kaštelani u novu sezonu ulaze s ambicijom da budu konkurentni i nastave razvijati vlastite mlade snage. Koliko su pripremni rad i promjene u igri donijeli pomaka, prve će prvenstvene utakmice početi otkrivati već ovog vikenda kada ekipa gostuje u Nedelišću kod Centrometala.