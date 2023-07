OGROMNI USPJESI SOLANE PAG Uručeno im je globalno priznati certifikat "Friend of the Sea" (Prijatelj mora)

Najvećem hrvatskom proizvođaču morske soli, Solani Pag, nedavno je uručen globalno priznati certifikat „Friend of the Sea“ (Prijatelj mora). Ovaj certifikat postojećim i potencijalnim klijentima Solane Pag jamči najkvalitetniju morsku sol proizvedenu u ekološki prihvatljivim uvjetima kojima je temelj održivost. „Friend of the Sea“ vodeći je globalni standard za prehrambene i neprehrambene proizvode i usluge koji poštuju i štite oceane i njihove resurse i tvrtke koje doprinose očuvanju mora.

Ovo novo postignuće bio je i dobar povod za razgovor s direktorom Solane Pag, Josipom Ćapinom koji je odmah na početku istakao: Dobivanje ovog certifikata potvrda je postizanja naših ciljeva prema izvrsnosti i održivosti. Ovaj međunarodno priznati certifikat za nas otvara goleme mogućnosti, pozicionirajući Solanu Pag kao standard u proizvodnji morske soli na globalnoj razini. Također nam omogućuje doprijeti do potencijalnih potrošača koji cijene kvalitetu svoje hrane i daju prioritet zdravlju morskog ekosustava. Prema rezultatima istraživanja Instituta za oceanografiju i ribarstvo, čitavo područje Paškog zaljeva ima vrlo visoku kategoriju kakvoće morske vode i morskog okoliša, a koja je znatno bolja od prosječnih vrijednosti za Sredozemno more.

Koje su po Vama prednosti dobivanja ovog certifikata?

Čistoća proizvedene soli svrstava Solanu Pag među najkvalitetnije soli u Europi i svijetu, s bogatim mineralnim sadržajem bitnim za ljudsko zdravlje. Osim toga, kombinirana proizvodnja gdje se 95% procesa odvija na klasičan način, a ostatak u vakum-isparivačkoj stanici jamči zdravstvenu izvrsnost i čini je bitnom komponentom svake zdrave prehrane. Ovim certifikatom osigurat ćemo snažniji iskorak prema europskom tržištu.

Koji su Vaši dugoročni ciljevi s obzirom da ste na mjestu direktora tek nešto više od godinu dana?

Jedan od ključnih ciljeva je biti potpuno održiv proizvođač morske soli koji svoju proizvodnju realizira u suživotu s prirodom i lokalnom zajednicom. Tehnologija proizvodnje u Solani Pag maksimalno iskorištava prirodne prednosti ovog kraja, prvenstveno čist okoliš, dosta sunčanih dana, povoljan vjetar i nepropusno tlo. Ovi čimbenici doprinose da Paška sol i nadalje bude najkvalitetnija morska sol na radost svih naših potrošača.

Na društvenih mrežama smo primijetili suradnju Solane Pag i fine dining restorana Zrno soli, gdje se posebno ističe vaš Paški solni cvijet, a naravno i drugi proizvodi od soli, znači li to kako se okrećete i tom segmentu tržišta?

Hrvatska ima sve više fine dining restorana koji izuzetnu pažnju poklanjaju svakoj namirnici koju nabavljaju i koriste, a sve kako bi svojim gostima osigurali vrhunski kulinarski užitak. Naš Paški cvijet soli nastaje u skladu s tim nastojanjima. To je naša najkvalitetnija sol, koja se ručno bere s površine morske vode s posebnim mikronskim sitima. Dobiva se isključivo u idealnim vremenskim uvjetima te se skuplja samo u ranim jutarnjim satima i kasno navečer kada nema vjetra. Pojavljuje se na površini mora kao tanki sloj listića soli, poput latica cvijeća. To je sol koja u sebi sadrži puno više minerala, nego što ih u sebi ima obična kuhinjska sol, posebice kalcija i magnezija. Nakon što se pokupi s površine mora, cvijet soli se nekoliko dana suši na suncu. U njemu dakle nema nikakvih aditiva i nije ničim tretiran. Vjerujem kako su sve to razlozi zbog kojih će, naš Paški cvijet soli, sve češće nalaziti svoje mjesto u restoranima.

Kakva je suradnja Solane Pag s Gradom Pagom i Turističkom zajednicom Paga?

Imamo doista kvalitetnu i sadržajnu suradnju počevši od zajedničke promocije kroz projekt zajedničke promocije poznat kao „SOL ČIPKA SIR“, koju smo ovu godinu unaprijedili i s novim elementom, po kojem je Pag također izuzetno poznat. Suradnja je kontinuirana i kroz naše sudjelovanje kao izlagača na svim predstavljanjima na kojima sudjeluje TZ Paga, zajedno s ostalim proizvođačima iz našeg kraja, od Paške sirane i Vina Otoka Paga, do ostalih s kojima svakodnevno radimo na promociji Paga kao destinacije. Posebno je bilo zanimljivo početkom svibnja ove godine, naše sudjelovanje u organizaciji 6. Prvenstva Hrvatske u gradnji suhozida, u suradnji s Udrugom 4 grada Dragodid i Turističkom zajednicom Grada Paga. Posebno smo ponosni što se završno natjecanje odvijalo na prostorima polja soli Solane Pag.

Kad spominjemo turizam, možete li nam reći na koji način ste se uključili u jednu od temeljenih grana našeg gospodarstva pa vjerujemo i otoka Paga?

Solana Pag i ove godine za sve zainteresirane organizira edukativne radionice na otvorenom, poznatije pod nazivom „Jutra u poljima soli“. Ovaj turističko-edukativni doživljaj osmislili smo i pokrenuli prošle godine, a uključuje organizirani obilazak polja soli i branje cvijeta soli, a sve to uz stručno vodstvo i stjecanje mnoštva novih znanja, ujedno uživajući u jedinstvenim prirodnim ljepotama ovog područja.

Na radionicama se posjetitelji mogu upoznati s poviješću Solane Pag, načinu proizvodnje soli nekada i danas te o sastavu, kvaliteti i važnosti soli. Radionice se provode uz kompetentno vodstvo, a uključuju razgled bazena, pratećih zapornica i kanala, šetnju do bazena, pokazivanje nastanka sitne i krupne soli, naravno i solnog cvijeta, te njihovo kušanje. Posjet „Jutrima u poljima soli“ je i prilika za posjet BUTIGI SOLI koju smo također otvorili prošle godine na lokaciji Solane Pag gdje posjetitelji mogu kupiti sve naše proizvode.

Certifikat „Friend of the Sea“, nije ni prvi ni jedini koji krasi Vaše proizvode, naime pakiranja Vaših proizvoda krase i Zaštićena oznaka izvornosti te oznaka Hrvatski otočni proizvod?

U pravu ste, Europska unija još je devedesetih godina uspostavila jedinstven sustav koji omogućuje zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni prema tradicionalnim recepturama ili metodama proizvodnje. Takvi proizvodi označeni su znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet te prolaze redovne godišnje kontrole ovlaštenih tijela. Upravo taj znak na ambalaži proizvoda, neposredno uz naziv, potrošaču jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla. PAŠKA SOL i PAŠKI SOLNI CVIJET imaju pravo korištenja Zaštićene oznake izvornosti koje Ministarstvo poljoprivrede i neovisno kontrolno tijelo potvrđuju redovnom godišnjom kontrolom proizvodnje i samih proizvoda.

Što se tiče oznake Hrvatski otočni proizvod, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokretač je projekta vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom “Hrvatski otočni proizvod” koji je pokrenut početkom 2007. s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. U projektu za sada sudjeluju proizvođači s 24 hrvatska otoka te poluotoka Pelješca. Radi se o proizvođačima prehrambenih proizvoda (vina, rakije, likeri, maslinova ulja, sirevi, slastice, ribe, salatne marinade, džemovi, med), kozmetičkih i odjevnih proizvoda te suvenira te promicateljima nematerijalne baštine.

BROJKE i ČINJENICE:

- Danas osim fine i krupne morske soli te industrijske soli, Solana Pag proizvodi i solni cvijet, sol za perilice posuđa, sol za kupanje, hranjivu sol i biljnu sol, a širi se i na proizvode u segmentu kozmetike.

- Trenutno Solana Pag izvozi u preko 25 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj drži 60% tržišnog udjela.

- 1980. godine izgrađen je proizvodni pogon; povećanje kapaciteta i smanjenje utjecaja klimatskih uvjeta na proizvodni proces, uz osiguranje iznimno visoke kvalitete proizvoda.

- Solana Pag je jedina tvornica soli na otoku Pagu, a najveći je proizvođač soli u Hrvatskoj i na istočnoj obali Jadranskog mora.

- Solana Pag vitalni je dio mreže Natura 2000, koherentne europske ekološke mreže koja se sastoji od područja s prirodnim i divljim životnim staništima. Ove su lokacije od posebnog interesa za Europsku uniju jer podržavaju očuvanje i zaštitu divljih životinja i prirode.

- Bureau Veritas - Solana Pag je 2006. godine dobila BVQI HACCP certifikat, a 2011. godine certifikat BVQI ISO 14001:2015

- Solana Pag ima i Kosher certifikat koji označava hranu koja je pripravljena po židovskim prehrambenim zakonima