Ogromne gužve prema moru: Kolona pred tunelom Sveti Rok duga je 3 kilometra - tunel se povremeno zatvara za promet

Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, kao i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8). Zbog povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika vozačima se savjetuje dodatan oprez te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Ogulin u oba smjera, kao i između čvorova Gospić i Rovanjska prema jugu, vozi se u kolonama u pokretu uz moguće kraće zastoje. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru juga, dok na naplatnim postajama Lučko i Demerje trenutačno nema dužih čekanja, izvijestio je HAK.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko pet kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko devet kilometara.

Na A7 Rupa – Križišće između čvorova Hreljin i Šmrika prema Krku stvorila se kolona duga oko jedan kilometar. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak s autoceste na čvorovima Hreljin ili Križišće.