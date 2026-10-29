Ogroman uspjeh hrvatske medicine: Aplikacija MEGI među top pet globalnih projekata po izboru najuglednije svjetske organizacije

MEGI, digitalna zdravstvena platforma razvijena u okrilju Klinike Magdalena, specijalizirane za kardiovaskularne bolesti, uvrštena je među pet finalista globalnog natjecanja Health Tech Competition 2026. Natjecanje organizira American Heart Association (AHA), najuglednija svjetska organizacija u području kardiovaskularnog zdravlja, koja je MEGI predstavila kao rješenje usmjereno na zdravlje srca žena, skrb tijekom trudnoće i praćenje povišenog krvnog tlaka.

Kako je sama AHA objavila na svojim službenim internetskim stranicama, ovogodišnje je natjecanje privuklo rekordan broj prijava zdravstveno-tehnoloških kompanija iz cijelog svijeta. Pet finalista odabrano je nakon višestupanjske evaluacije stručnjaka iz medicine, znanosti i industrije, koji su procjenjivali potencijal rješenja za unapređenje prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti srca i mozga.

Inače, MEGI je digitalna zdravstvena platforma koja povezuje medicinsko znanje, umjetnu inteligenciju i liječničko praćenje pacijenata između pregleda. Putem mobilne aplikacije podsjeća korisnike na mjerenje tlaka i uzimanje propisane terapije, pruža personaliziranu podršku te liječnicima omogućuje pregled prikupljenih zdravstvenih podataka. Nije manje važno da je aplikacija registrirana kao medicinski proizvod klase I s CE oznakom, a njezin razvoj podupire sustav upravljanja kvalitetom certificiran prema međunarodnoj normi ISO 13485 za medicinske proizvode. Primjena MEGI u svakodnevnom životu analizirana je u opservacijskom istraživanju na 5.136 korisnika, objavljenom 2025. godine u časopisu JMIR mHealth and uHealth.

U Sjedinjenim Američkim Državama MEGI je prilagođena odgovoru na akutan problem. SAD ima najvišu stopu majčinske smrtnosti među razvijenim zemljama, a prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ta je stopa među ženama afroameričkog podrijetla tri puta viša nego među bjelkinjama. Bolesti srca i krvnih žila među vodećim su uzrocima tih smrti, a velik se dio njih mogao spriječiti. Istodobno više od trećine američkih okruga nema ni rodilište ni opstetričara, zbog čega ih nazivaju pustinjama skrbi za trudnice (engl. maternity care deserts). Otprilike svako deseto dijete u SAD-u rađa se prerano, hipertenzivni poremećaji u trudnoći sve su češći, a kardiovaskularne bolesti sve se ranije javljaju i kod mladih žena.

Ženama kojima skrb nije lako dostupna MEGI dolazi u susret ondje gdje žive, a ne tek kad stignu u bolnicu. Trudnica sama mjeri krvni tlak kod kuće, a MEGI je svakodnevno vodi, educira i bilježi njezine vrijednosti i simptome. Uz nju je doula, osoba iz njezine zajednice kojoj vjeruje i koja uz pomoć platforme bolje razumije rizike svake pojedine trudnice te zna kada je treba uputiti liječniku. MEGI danas surađuje s više od 1.200 doula u 40 američkih saveznih država i provodi program certifikacije doula za skrb o visokorizičnim trudnoćama. Platforma se također primjenjuje u Valleywise Healthu, javnom zdravstvenom sustavu u Phoenixu u Arizoni. MEGI surađuje i s organizacijom March of Dimes, vodećom američkom organizacijom za zdravlje majki i djece, a dio je i Centra za zdravstvenu tehnologiju i inovacije American Heart Associationa (Center for Health Technology & Innovation).

Danas je poseban fokus aplikacije na zdravlju žena, uz razvoj algoritama temeljenih na dugoročno prikupljanim kliničkim podacima za ranije prepoznavanje rizika od preeklampsije i povezivanje skrbi tijekom trudnoće s dugoročnim praćenjem zdravlja srca.

Važnost ovog rezultata posebno određuje ugled organizatora. American Heart Association osnovana je 1924. godine i više od stoljeća sudjeluje u razvoju kardiovaskularne medicine. U istraživanja je uložila više od šest milijardi dolara te je najveći neprofitni, nevladin financijer istraživanja kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njezin rad povezuje znanstvena istraživanja, stručne smjernice, edukaciju i prevenciju, uključujući razvoj smjernica za kardiopulmonalno oživljavanje i hitnu kardiovaskularnu skrb. Ulazak u završnicu natjecanja takve organizacije MEGI donosi značajnu međunarodnu vidljivost i priliku za predstavljanje pred stručnjacima koji sudjeluju u razvoju i primjeni novih medicinskih rješenja. Među članovima završnog žirija nalaze se stručnjaci sa Stanforda, Yalea, Columbije i Cornella, uz predstavnike zdravstvene industrije i investicijske zajednice.

„Žena u Americi koja živi satima vožnje od najbližeg rodilišta često ne zna da joj je tlak opasno povišen sve dok ne postane prekasno. Preeklampsija se razvija tiho, a između dvaju pregleda prolaze tjedni. Zato smo MEGI osmislili tako da trudnica sama mjeri tlak kod kuće, a uz nju je doula iz njezine zajednice koja uz pomoć platforme zna kada treba uključiti liječnika. Za nas uspjeh znači da nijedna žena ne ostane bez pomoći samo zato što živi daleko od bolnice. Ovo je velika prilika da hrvatsko kliničko znanje pretočimo u tehnologiju koja može koristiti pacijentima i izvan Hrvatske“, ističe dr. sc. Nina Šesto, suosnivačica i izvršna direktorica MEGI Healtha.

Završnica natjecanja održat će se u sklopu kongresa Scientific Sessions 2026 u Chicagu. Finalisti će 7. studenoga predstaviti znanstvenu i kliničku osnovu svojih rješenja, a 8. studenoga poslovni model i mogućnosti širenja. Pobjednik će biti proglašen istoga dana, tijekom kongresa koji se održava od 6. do 9. studenoga.