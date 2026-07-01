Ogroman izmet na dječjem igralištu u Varošu zgrozio građane: "Ovdje se igraju djeca"

Neugodan prizor dočekao je jutros posjetitelje dječjeg igrališta u splitskom Varošu. Uznemirena čitateljica nam je poslala fotografiju velikog izmeta ostavljenog nasred umjetne trave na kojoj se svakodnevno igraju djeca.

Iako nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kojoj je životinji riječ, po veličini i izgledu pretpostavlja se da je riječ o psećem izmetu, ogromnom. Bez obzira na to, prizor je izazvao ogorčenje među stanarima koji upozoravaju da ovakvim ponašanjem pojedinci ugrožavaju higijenu i sigurnost prostora namijenjenog najmlađima.

"Roditelji dolaze s djecom, mališani trče, padaju i igraju se po travi. Nevjerojatno je da netko može ostaviti ovakav nered i jednostavno otići", poručila je čitateljica koja nam je poslala fotografiju.

Podsjetimo, vlasnici pasa dužni su za svojim ljubimcima pokupiti izmet na javnim površinama. To nije samo pitanje komunalnog reda, nego i osnovne kulture te odgovornosti prema drugim građanima, osobito kada je riječ o dječjim igralištima.

Nadamo se da će nadležne službe što prije očistiti igralište, ali i da će ovakvi prizori postati iznimka, a ne svakodnevica. Uređena igrališta postoje upravo zato da bi djeca imala sigurno i čisto mjesto za igru, a to je odgovornost svih koji koriste javni prostor.