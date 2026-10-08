Ogroman infrastrukturni zahvat u Kaštelima i Trogiru: U tijeku su radovi vrijedni više od 130 milijuna eura, a već su izgrađeni deseci kilometara cjevovoda

Na području Kaštela, Trogira i okolnih mjesta nastavlja se jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu Dalmacije. U sklopu druge faze projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir dosad je izvedeno 51,2 kilometra vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda, a intenzivni radovi odvijaju se i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama.

Radovi u okviru druge faze projekta vrijedni su 130,22 milijuna eura s PDV-om, a obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Kaštela, Trogira, Segeta, Slatina i Okruga.

Izvedeno više od 50 kilometara mreže u drugoj fazi

U sklopu ugovora o građenju na takozvanom B paketu dosad je izvedeno 31,6 kilometara kanalizacijske i 20,6 kilometara vodovodne mreže, odnosno ukupno 51,2 kilometra cjevovoda.

Gledajući projekt aglomeracije Kaštela–Trogir od samog početka, dosad je izvedeno ukupno 137,5 kilometara kanalizacijske mreže i 98 kilometara vodovodne mreže.

Uz to, izvedeno je 7.648 kanalizacijskih priključaka, dok je izgrađeno ili rekonstruirano još 1.226 vodovodnih priključaka.

Veliki zahvati na uređaju u Divuljama

Važan dio projekta odnosi se na modernizaciju sustava pročišćavanja otpadnih voda.

Na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama, kapaciteta 100.000 ekvivalent stanovnika, trenutačno se intenzivno radi na nadogradnji na drugi stupanj biološkog pročišćavanja.

Projekt također uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Čiovu, kapaciteta 25.000 ekvivalent stanovnika, koji će također imati drugi stupanj pročišćavanja.

Riječ je o zahvatima kojima se unapređuje sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na širem području Kaštela i Trogira.

Gotovo 82 milijuna eura europskog sufinanciranja

Ukupni prihvatljivi troškovi druge faze projekta iznose 119,2 milijuna eura.

Od tog iznosa, 81,9 milijuna eura osigurano je kroz sufinanciranje Europske unije iz Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.“, što predstavlja približno 69 posto prihvatljivih troškova.

Realizacijom projekta nastavlja se modernizacija vodno-komunalne infrastrukture na području Kaštela, Trogira i okolnih naselja, s ciljem kvalitetnije vodoopskrbe, učinkovitije odvodnje i bolje zaštite okoliša.