"Ogrebao sam tuđi auto, tražim vlasnika radi nadoknade štete". Pošteni Splićanin ispričao što mu se sinoć dogodilo

Nezgode na parkiralištima nisu rijetkost, no jedan događaj sa splitskih Ravnih njiva dobio je pomalo nesvakidašnji nastavak. Naime, redakciji Dalmacije Danas obratio se čitatelj koji priznaje da je prilikom okretanja svojeg vozila nehotice oštetio parkirani automobil. Kako u tom trenutku nije uspio ostaviti svoje kontaktne podatke, sada putem našeg portala pokušava pronaći vlasnika.

Čitatelj je zamolio da ostane anoniman, a njegov kontaktni broj poznat je redakciji.

Sve se dogodilo na parkiralištu pokraj parka

Prema njegovim riječima, nezgoda se dogodila na Ravnim njivama, u blizini kružnog toka, na neasfaltiranom parkiralištu pokraj parka.

„Prilikom okretanja svoga vozila nenamjerno sam ogrebao parkirani automobil. Budući da nisam bio u mogućnosti ostaviti svoj kontakt, molim vlasnika vozila da mi se javi putem medija kako bih nadoknadio štetu”, napisao nam je.

„Bila je predvečer, mislim da je bio plavi Hyundai”

Čitatelj nam je pokušao opisati automobil koji je oštetio, ali priznaje da nije potpuno siguran u ono što je vidio.

„Bila je predvečer, nisam baš najbolje vidio. Neka jaka plava boja, Hyundai”, naveo je, uz napomenu da nije sasvim siguran u opis.

Stoga je moguće da se radi o automobilu marke Hyundai, izraženije plave boje, no to nije pouzdano potvrđeno.

„Želim nadoknaditi štetu i ispričati se”

Vozač ističe kako mu je jedina želja pronaći vlasnika automobila, ispričati mu se i podmiriti troškove nastale štete.

Kako bi se izbjegla eventualna lažna predstavljanja, zamolio je da osoba koja se prepozna u ovoj priči pošalje fotografiju oštećenja, nakon čega bi se mogli dogovoriti o načinu nadoknade štete.

„Ispričavam se vlasniku ili vlasnici vozila zbog učinjenog!”, poručio je čitatelj.

Pomozimo pronaći vlasnika!

Ako ste parkirali automobil na neasfaltiranom parkiralištu pokraj parka, u blizini kružnog toka na Ravnim njivama, i primijetili oštećenje na vozilu, molimo da nam se javite.

Posebno se apel odnosi na vlasnike automobila plave boje, moguće marke Hyundai, premda opis vozila nije potpuno siguran.

Javiti se možete putem e-maila info@dalmacijadanas.hr ili WhatsApp poruke na redakcijski broj Dalmacije Danas: +385 99 532 6645.

Molimo da uz poruku dostavite fotografiju oštećenja i osnovne informacije o vozilu kako bismo mogli provjeriti okolnosti događaja.

Kontakt vozača i registarska oznaka oštećenog vozila poznati su redakciji, koja će pomoći u uspostavljanju komunikacije s vlasnikom oštećenog automobila.

Nezgode se događaju, ali spremnost da se preuzme odgovornost i ispravi pogreška svakako zaslužuje pohvalu.