Ogranak Matice hrvatske u Splitu raspisao je književni natječaj "Oda domovini"

Ogranak Matice hrvatske u Splitu objavio je književni natječaj "Oda domovini" za sudjelovanje na Četvrtom festivalu zavičajne književnosti, manifestaciji kojoj je cilj poticanje i promicanje kvalitetnoga književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih autora koji pišu hrvatskim jezikom, njegovanje štokavskoga i čakavskoga narječja, afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

Pravo sudjelovanja imaju autori koji svojim temama i jezičnim izričajem pripadaju području zavičajne književnosti Splitsko-dalmatinske županije. Natječaj je otvoren za poetske, prozne i dramske radove napisane na štokavskom ili čakavskom narječju hrvatskoga jezika, a sudjelovanje nije uvjetovano članstvom u Matici hrvatskoj, Društvu hrvatskih književnika ili drugim književnim udrugama.

Ovogodišnji natječaj posvećen je domoljubnoj tematici povodom 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u znak sjećanja na njezinu neizmjernu ulogu u obrani i osamostaljenju Republike Hrvatske. U okviru natječaja nagrade će se dodjeljivati u dvije kategorije. Prva obuhvaća domoljubne književne uratke s naglašenom zavičajnom komponentom u sadržaju i formi, dok je druga namijenjena radovima nadahnutima bogatim književnim opusima Vladimira Nazora i Tina Ujevića, autora koji su u dijelu svojega stvaralaštva snažno povezivali domoljubne i zavičajne motive. Time se Ogranak Matice hrvatske u Splitu uključuje u obilježavanje 150. obljetnice Nazorova rođenja, a ujedno podsjeća i na trajnu vrijednost Ujevićeva književnog nasljeđa.

Autori mogu na natječaj prijaviti zbirku pjesama, poemu ili druge poetske oblike, jedan prozni rad poput pripovijetke, novele, eseja, putopisa ili romana, kao i jedan dramski tekst napisan prema formalnim zahtjevima dramske književnosti. Jedan autor može sudjelovati u svim trima kategorijama.

Na natječaj se primaju isključivo neobjavljeni radovi koji do objave rezultata nisu javno dostupni u tiskanom, digitalnom ili mrežnom obliku. Pravo prijave imaju autori stariji od 18 godina, uz uplatu kotizacije u iznosu od 10 eura. Prosudbeno povjerenstvo po završetku natječaja vrjednovat će pristigle radove, a odabrani tekstovi bit će predstavljeni na Festivalu te objavljeni u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Splitu. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održat će se u Splitu tijekom jeseni 2026. godine, uz nastupe odabranih autora, stručne osvrte članova Povjerenstva i prigodan popratni program.

Natječaj je otvoren od 30. svibnja do 1. srpnja 2026. godine, a radove je potrebno dostaviti poštom na adresu Ogranka Matice hrvatske u Splitu.

Cjeloviti tekst književnog natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Matice hrvatske – https://www.omh-split.hr/knjizevni-natjecaj-oda-domovini-za-cetvrti-festival-zavicajne-knjizevnosti/

Dodatne informacije dostupne su putem elektroničke pošte: maticahrvatska.st@gmail.com.