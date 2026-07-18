OGLASIO SE VETERINAR 'Vidio sam da niti jedna svinja nema markicu. Vozač mi je odbrusio: Mi samo vozimo'

Pogledao sam u kamion i vidio da ni jedna svinja nema markicu. Spasio sam selo od moguće zaraze svinjskom kugom. Potvrdio je to za 24 sata veterinar Dario Ivaniš. On je u Jalžabetu kraj Varaždina spriječio iskrcaj 341 svinje koje nisu imale markicu i koje su dovezene iz Slavonije, žarišta svinjske kuge.

Zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je jučer izvanrednu konferenciju za novinare. Spomenuo je i slučaj iz Jalžabeta.

- Svinje su došle iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo, dakle, o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme pored Varaždina - rekao je ministar.

Dodao je i da je odgovornošću jednog čovjeka možda izbjegnuta katastrofa.

- Njegovom hrabrošću, odlučnošću i odgovornošću izbjegnuta je katastrofa te zato pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju svoj pojačani doprinos jer ilegalne aktivnosti moramo svi zajedno suzbijati. Ugroženo nam je cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a time i gospodarstvo Republike Hrvatske. Zato pozivam sve veterinare, proizvođače, lovce i sudionike sustava da dosljedno provode propisane mjere jer samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi hrvatsko svinjogojstvo - rekao je Vlajčić.

Veterinar Ivaniš je za 24sata otkrio kako je spriječio katastrofu.

- Radio sam na terenu u obližnjem selu. Zvali su me iz firme da pogledam tri kamiona jer su išli na farmu koja se nalazi 100 metara od naše farme, koja ima oko 3000 svinja - ispričao nam je veterinar Dario Ivaniš.

Dodaje kako je, kad je došao na farmu, zamolio vozače da mu daju papire od životinja koje su prevozili.

- Rekao sam im: 'Nemojte istovarivati svinje jer nemaju oznake'. Odmah sam pozvao inspekciju na daljnje postupanje - govori nam Ivaniš i dodaje kako su registracije vozila bile iz Osječko-baranjske županije.

- Vozači mi nisu ništa rekli, rekli su samo da su šoferi i da ništa ne znaju. Ovo me sve jako iznenadilo, 34 godine radim u struci i nikad ovo nisam doživio. Od jučer razmišljam kako to netko može napraviti - govori nam šokirani veterinar.

Istaknuo je i da su mu, kad je došla inspekcija, rekli da on više tamo ne mora biti.

- Oni će napraviti istragu nakon koje će se znati detalji - zaključuje veterinar.

Izvori iz Ministarstva poljoprivrede su nam potvrdili da je spriječena moguća katastrofa.

- To područje gdje su svinje otkrivene za sada nema zaraze. Također, u blizini je i velika farma od 3000 svinja, zamislite da je jedna od ovih dovezenih pozitivna, pa cijeli taj dio Hrvatske bio bi u problemu. Možemo mi svi pozivati na oprez, biosigurnosne mjere, ali najveći dio novih žarišta, koliko mi je poznato, pojavio se zbog ljudskog faktora - kazali su.

Državni inspektorat je za 24sata potvrdio informaciju kako su na području Varaždinske županije napravili izvanredni nadzor.

- Čak 340 svinja, od ukupno 341 svinje, nije imalo propisane identifikacijske markice. Samo je jedna životinja bila označena, ali markicom koja ne odgovara objektu otpreme niti pratećoj dokumentaciji. To je izravno kršenje članka 64. Zakona o zdravlju životinja. U dokumentaciji je bio naveden broj od 330 svinja (110 po kamionu), dok je stvarni inspekcijski popis utvrdio 341 životinju. Zbog nedostatka oznaka bilo je nemoguće povezati životinje s pratećom dokumentacijom. Takve se pošiljke smatraju iznimno visokorizičnima jer su životinje nepoznatog podrijetla i zdravstvenog statusa - rekli su.

Dodaju i da je odmah naređeno eutanaziranje svih životinja. Ministar Vlajčić je rekao u subotu da je situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo ozbiljna.

- S današnjim danom u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od tog broja su 44 slučaja u Osječko-baranjskoj, a 45 u Virovitičko-podravskoj županiji - otkrio je ministar. Dodao je kako je za sad usmrćeno 2822 svinje.