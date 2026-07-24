OGLASIO SE USKOK Evo kako su operirali Vedran Pavlek i ekipa

USKOK se oglasio priopćenjem o aferi vezanoj uz Vedrana Pavleka koji još uvijek nije izručen Hrvatskoj. Podsjetimo, jučer je zbog primanja mita uhićen direktor HOO-a Damir Šegota, koji je u međuvremenu dao ostavku, ali i njegova supruga koja je danas puštena na slobodu.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv šestero okrivljenika zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja u sportskom savezu od 27. ožujka 2026., na temelju posebnog izvješća PNUSKOK-a kao dopune kaznene prijave i rezultata provedene istrage i provedenih izvida, donio rješenje o proširenju istrage protiv I. i II. okr. te protiv još jednog hrvatskog državljanina (1966.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 2018. do travnja 2026., osim što je kao odgovorna osoba u jednom sportskom savezu (dalje u tekstu: Savez) povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okrivljenike radi stjecanja nepripadne imovinske koristi na štetu Saveza te prikrivanja stvarnog podrijetla te koristi, također dogovorio sa VII. okr., direktorom Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: HOO) zaduženog za financijsko upravljanje i donošenje odluka o raspodjeli sredstava sukladno proračunu HOO-a da za novčanu naknadu nezakonito pogoduje Savezu.

Naime, VII. okr. je bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus, pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s I. okr. da će utjecati na povećanje sredstava Savezu od strane HOO-a, kao i na dodjelu dodatnih novčanih sredstava te da se ta sredstva raspoređuju kroz programske stavke po kojima im on može odobravati trošenje. Kao nagradu za navedeno pogodovanje su dogovorili da će I. okr. osigurati VII. okr. isplatu novca u gotovini.

Na temelju tog dogovora je VII. okr. od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu kojima su predviđena sredstva za taj projekt povećana za 2.213.076,00 eura, a koja sredstva je koristio Savez. Također je VII. okr u razdoblju od 2022. do 2026. na ime paušala za sportsku opremu te za dodatnu specijalnu opremu Savezu rasporedio ukupno 251.621,08 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je VII. okr., na traženje I. okr. u ime HOO-a Savezu odobrio 15.000,00 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000,00 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe održavanja Zimskih Olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Za navedeno je I. okr. putem II. okr. koji je vršio predaju novca isplatio VII. okr. najmanje 160.000,00 eura. Također, na ime dogovorene nagrade I. okr. je isplatio dodatnih 9.600,00 eura za stipendiranje sina VII. okrivljenika.

Potom je VII. okr., s ciljem zametanja traga i neistinitog prikazivanja da novčana sredstva primljena od I. okr. preko II. okr., proizlaze iz zakonitog izvora, u razdoblju od 2023. do 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580,00 eura, od čega je na svoje ime kupio zlato u vrijednosti 113.120,00 eura, a na ime svoje supruge u vrijednosti 18.460,00 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv VII. okrivljenika.