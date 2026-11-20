Nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio da Grad Split neće potpisati ugovor za koncert Dine Merlina, koji se trebao održati 30. prosinca na splitskoj Rivi, oglasio se tim popularnog glazbenika. U opširnom priopćenju iznijeli su svoju stranu priče, pojasnili financijske detalje dogovora i izrazili iznenađenje gradonačelnikovom odlukom. Najavili su i da će slučaj preuzeti međunarodni pravni tim koji će razmotriti mogućnost poduzimanja pravnih koraka. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U cilju jasne i nedvosmislene komunikacije te brojnih medijskih upita iz cijele regije, ovim putem želimo jasno pojasniti javnosti i publici iz čitave Europe koja je već najavila dolazak u Split sve okolnosti koje su ključne za realno sagledavanje čitave ove situacije.

Temeljem netočnih informacija i selektivnih interpretacija povodom najavljenog koncerta Dine Merlina na splitskoj Rivi 30.12.2026, želimo jasno istaknuti da je ponuđena i prihvaćena cijena bila 140.000 eura bruto za angažman umjetnika i cjelokupnog tima uključenog u pripremu koncertnog spektakla, kao i za provedbu sveobuhvatne digitalne promotivne kampanje, upravo zato jer je Grad Split tražio da se koncert održi po istom principu kao što je i prošle godine održan spektakl na Stradunu u Dubrovniku. Navedeno je vrlo jasno komunicirano od početka u svim našim pregovorima.

Sponzori su trebali pokriti 80.000 eura

U projektu su bili uključeni komercijalni sponzori koji bi podmirili dio naknade u iznosu od 80.000 eura, a koji su, kao i mi, iznenađeni današnjim istupom gradonačelnika Splita budući da su svi ugovori već bili u fazi finalizacije. Istine radi, na taj način bi se ukupan trošak iz gradskog proračuna Splita drastično smanjio i to je sasvim suprotno od iznosa koji su se pojavili u javnom prostoru oko naknade za ovaj koncert. Tu činjenicu danas je gradonačelnik tek usput spomenuo u svom obraćanju, ne obrazloživši sve detalje.

Naglašavamo posebno kako cijena produkcije u iznosu od 160.000 eura, koja se također pojavila u javnom prostoru, jest ukupan iznos prikupljenih svih tehničkih zahtjeva izvođača za koncerte 30. i 31.12. na Rivi, a taj se iznos ni u jednom dijelu ne plaća Dini Merlinu nego odabranoj tvrtki za produkciju, što je u nadležnosti organizatora. Skrećemo pažnju da bez obzira na današnje izlaganje gradonačelnika Šute, tehničke potrebe, kao i cijene produkcije ostalih izvođača, ostaju nepromijenjene.

„Ugovor nije bio finaliziran niti potpisan”

Također, iako ugovor nije bio finaliziran niti potpisan, sam je gradonačelnik javno objavio termin koncerta i detalje pregovora. No, nastavili smo pregovore u dobroj vjeri jer je i nama bila želja da Grad Split tu noć bude centar cijele regije, kao što je bio i prošlog ljeta na Merlinovom velikom stadionskom koncertu na Parku mladeži u Splitu ili Dubrovniku prethodnih godina za Silvestrovo.

Imajući u vidu izjavu gradonačelnika sa press konferencije održane dana 20. studenog da Grad Split ni u jednom trenutku nije zadužen za Klinički bolnički centar, odnosno za zdravstvo, ostaje nejasno zbog čega je odluka donesena isključivo zbog jednog izvođača, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja prema planu uz troškove koji uveliko premašuju čak i ukupnu naknadu za cjelokupni nastup Dine Merlina.

Žao nam je što je propuštena jedna prilika za zajednički susret i nezaboravnu koncertnu večer. Naša publika dobro zna da joj uvijek želimo pružiti samo najbolje, bez kompromisa u kvaliteti i doživljaju.

„Daljnju komunikaciju preuzet će međunarodni pravni tim”

Budući da je ovom velikom regionalnom umjetniku uslijed jednostranih akcija organizatora nanesena značajna reputacijska šteta, daljnju komunikaciju s Gradom Splitom i gradskim tvrtkama koje organiziraju događaj, preuzet će međunarodni pravni tim eksperata koji će detaljno proučiti sve okolnosti ovog slučaja i mogućnosti poduzimanja odgovarajućih pravnih koraka”, stoji u priopćenju tima Dine Merlina.