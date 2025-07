Oglasio se Thompsonov kum: "Vidio sam Marka, a kad je on ovakav, to znači samo jedno..."

Četiri dana do koncerta na kojem se očekuje do pola milijuna ljudi, žurne službe rade na procjenama sigurnosti i rasporedu svojih timova na Hipodromu. Za sve one koji stižu na Thompsona, ali i one će vikend provesti u glavnom gradu imamo upute

Policija, vatrogasci, Crveni križ, hitnjaci - sve žurne službe danas su prolazile teren na Hipodromu kako bi se odredilo gdje će biti pozicionirani.

Sigurnosne detalje koncerta sutra bi trebao prezentirati MUP na konferenciji za medije. U Ministarstvu zdravstva pak kažu da izgradnja poljske bolnice s 200 kreveta na Velesajmu kreće u četvrtak. Za posjetitelje koncerta bit će angažirani timovi hitne pomoći iz drugih dijelova zemlje, dok će Zagrepčanima na raspolaganju biti gradski timovi, poručuje gradonačelnik Tomislav Tomašević. I dodaje da će sutra prezentirati regulaciju javnog prometa koja će vrijediti u subotu.

"Jasno da na ovako velik broj ljudi, jedan dio ljudi će pješačiti do Hipodroma. Jer javni prijevoz ne može ovolike kapacitete ljudi prevesti do Hipodroma. To je iluzorno“, kaže gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

Gradonačelnik kaže i da će organizatoru naplatiti troškove kao što bi svakom izvođaču - a to su regulacija prometa, vatrogasci, Čistoća te druge gradske službe, kao i najam Hipodroma i Bundeka.

Grad će pak platiti pitku vodu na mjestima izvan hipodroma i fan zona. Na 40 mjesta diljem Zagreba bit će jasno označeni hidranti, kao i 7 cisterni.

"Tih 47 lokacija sve su pinane i bit će dignute na naše stranice, i stranice rada Zagreba. Računamo da cijeli sustav funkcionira i nekoliko sati nakon koncerta, sve do 7 sati ujutro", objašnjava Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje.

Upozorenja Turističke zajednice

Informacije ne trebaju samo onima koji idu na koncert, već i turistima koji će se naći u Zagrebu. Pa je turistička zajednica objavila upozorenja. Poput onoga da računaju da će putovanje do zračne luke, autobusnog ili željezničkog kolodvora trajati 2 do 3 sata.

Mate Bulić: 'Zagarantiran je izvrstan nastup'

Ne samo ugodan, nego neviđen - takav će biti koncert, kaže Thompsonov kum, Mate Bulić. Družili su se prije nekoliko dana. Pa smo pitali Bulića je li Thompson nervozan uoči velikog nastupa.

"Vidio sam ga u jednom posebnom raspoloženju i zanosu. I znam te ljude koji mu pomažu. I vidim da je on jako raspoložen. A kad je Marko takav onda je zagarantiran izvrstan nastup“, kaže za RTL Bulić.

Do koncerta je preostalo četiri dana. Isto toliko da se završe pripreme jednog od najvećih projekata u Hrvatskoj.