Oglasio se Studenac

Tvrtka Studenac podnijela je jučer zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja. Predstečajni postupak služi kao mogućnost da se financijske obveze i dugovanja urede kroz dogovor s vjerovnicima, uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva.

Iz Studenca su se oglasili priopćenjem u kojem su potvrdili da je podnesen prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe:

"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka, piše Index.

"Pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak"

Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.

Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih. Konstruktivan i racionalan pristup svih uključenih strana rezultirat će, vjerujemo, očuvanjem i uspješnim restrukturiranjem poslovanja.

"Radimo na planu restrukturiranja"

Studenac zapošljava više od 7000 ljudi i ima više od 1000 prodajnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i mnogim malim sredinama diljem zemlje. Očekujući rješenje suda o pokretanju predstečajnog postupka na planu restrukturiranja već radimo.

U međuvremenu, nastavljamo s poslovanjem, naši zaposlenici nastavljaju raditi i obavljati svoje poslove, naše trgovine ostaju otvorene, a proizvodi naših dobavljača dostupni našim potrošačima i sugrađanima.

U Hrvatskoj postoji niz primjera kompanija kojima je uređen zakonski okvir kakav osigurava postupak predstečajne nagodbe dao prostor za postizanje nagodbe i dugoročno održivo restrukturiranje poslovanja te vjerujemo da će i Studenac biti jedna od njih", poručili su.

Dugovi dobavljačima i zatvaranje trgovina

Zahtjev dolazi nakon višednevnih informacija o ozbiljnim problemima s likvidnošću. Studenac se posljednjih godina snažno širio, uglavnom uz pomoć zaduživanja, a krajem 2025. imao je oko 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima, odnosno ukupno gotovo 450 milijuna eura.

Tvrtka je u međuvremenu počela zatvarati dio svojih trgovina.

Studenac danas ima mrežu od oko 1400 prodajnih mjesta i više od 7000 zaposlenih, zbog čega bi ishod predstečajnog postupka mogao imati znatan utjecaj na dobavljače, radnike i cijelo maloprodajno tržište.

Studenac je osnovan 1991. u Omišu, a 2018. preuzeo ga je poljski private-equity fond Enterprise Investors. Nakon toga počela je faza brzog širenja i preuzimanja drugih trgovačkih lanaca. Velik dio tog rasta financiran je zaduživanjem.

Tvrtka je 2024. pokušala prikupiti dodatni kapital izlaskom na burzu, ali planirana javna ponuda dionica vrijedna oko 80 milijuna eura nije provedena. Financijski pritisak posljednjih mjeseci postao je sve vidljiviji kroz kašnjenja plaćanja, rast dugova i zatvaranje pojedinih prodajnih mjesta.