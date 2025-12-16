Oglasio se splitski SDP. Prnjak odlazi iz Vijeća, dolazi Kukoč. Imali su poruku i za Matijevića: "Maske su pale"

Priopćenjem se oglasio splitski SDP, koje su potpisali povjerenik SDP-a za splitsku stranačku organizaciju Mišel Jakšić i voditelj Savjeta SDP-a Split Branko Grčić. U njemu navode da je "kupoprodaja" prilikom donošenja gradskog proračuna do kraja ogolila smjer kojim Split, po njima, vode Tomislav Šuta, HDZ i njihovi "žetoni", poručivši da su od svih priča o novom smjeru i novoj viziji ostali tek "razgolićeni žetončići".

Porezi: Od najava smanjenja do "novih nameta"

U priopćenju se podsjeća da je gradonačelnik Tomislav Šuta, dok je bio oporbeni političar, "puno vremena potrošio tumačeći svoje viđenje porezne politike u Gradu Splitu". Nakon što je izabran, tvrde iz SDP-a Split, "sve je to zaboravio i danas je to 'ne tema' kao što bi rekao njegov šef Andrej Plenković". Umjesto najava o smanjenju poreznih stopa, navode da "gledamo nove namete u vidu povišenja određenih lokalnih poreza", zaključujući: "Toliko o viziji, znanju, pa i iskrenosti prema građanima."

Iz SDP-a Split ističu da se projektno vidi "samo nastavak dosadašnjih projekata, i apsolutno niti jednu novu inicijativu i ideju novog gradonačelnika". Dodaju da je "loše kad netko započne mandat plakanjem nad prošlom vlašću i s hrpom izgovora da eto baš zato nema ničeg novog jer se na kraju priča svela samo na stare projekte".

Posebno navode da se nadaju kako jedan od razloga nije to što Tomislav Šuta "želi pobjeći od vodno-komunalnih tema na kojima postoji još jako puno otvorenih pitanja", uz izravno pitanje: "kada će građani dobiti jasne odgovore što i kako dalje s Karepovcem."

"Vertikala" vlasti i zabrinutost oko autonomije lokalne vlasti

U priopćenju se navodi da je jedina prepoznatljiva nit kod Tomislava Šute "stalno pozivanje na 'vertikalu' vlasti", uz pojašnjenje: "Koliko ćemo biti dobri i simpatični Andreju Plenkoviću, toliko ćemo i projekata ostvariti."

Takav pristup, tvrde, "ozbiljno zabrinjava", jer "građani Splita kao drugog najvećeg grada u RH zaslužuju puno više". Poručuju da zaslužuju vlast koja zna "iskoristiti potencijale svojih građana, svog gospodarstva, svoje snage, svog dišpeta i na valu toga razvijati Split", te da se njihov glas "kroz jasnu decentralizaciju čuje i poštuje, a ne da se kleči za projekte koji su važni za bolji i razvijeniji Split jer eto, treba namoliti 'vertikalu'."

U tom kontekstu spominju i rasprave "u Saboru i javnosti o najnovijim zakonima kojima ova vlada ozbiljno dovodi u pitanje autonomiju lokalne vlasti", uz dodatnu zabrinutost zbog "ozbiljne ugroze instituta nepovredivosti privatnog vlasništva!!"

"Maske su pale" i najava aktiviranja mandata

Na kraju priopćenja, iz SDP-a Split "čestitaju" Davoru Matijeviću "što je do kraja promijenio kaput i što su sve maske pale". Navode kako je "ono što bi bilo najnormalnije da se država, županija i grad skrbe o našim starijim sugrađanima, između ostalog, osiguravajući dovoljno mjesta u domovima za starije, u ovoj političkoj manipulaciji postalo glavno oruđe".

"Tomislavu Šuti 'čestitamo' na koaliciji s Kerumom i žetonima", stoji u priopćenju, uz napomenu da su "svjesni odgovornosti koju za to sve nosi i SDP". Najavljuju "predan rad za povratak socijaldemokracije u splitsku politiku, u borbu za interese Splićanki i Splićana", te i "aktiviranje mandata u Gradskom vijeću od strane našeg člana Danijela Kukoča".

S obzirom na to da SDP Split najavljuje aktiviranje mandata Danijela Kukoča, prema tome u zaključku treba istaknuti i da će Katarina Prnjak napustiti Gradsko vijeće Grada Splita, jer je do sada uživala mandat SDP-ovog Kukoča, a sada je nezavisna vijećnica budući da je u međuvremenu izašla iz stranke.