Oglasio se romski orkestar kojeg je Bulj potjerao: "Laže!"

Saga iz Sinja, u kojoj je gradonačelnik Miro Bulj na Badnjak s javne površine udaljio romski orkestar, dobila je novi nastavak, i to ne zbog same Buljeve intervencije, nego zbog obrazloženja koje se već sljedećeg dana počelo urušavati. Na snimci koju smo jučer objavili vidi se kako Bulj gestama tjera glazbenike da se maknu. Orkestar je svirao među okupljenim građanima, bez vidljivog incidenta.

Bulj je jučer, kada ga je Slobodna kontaktirala, sve pokušao svesti na dvije tvrdnje: prva je da je orkestar pjevao "Đurđevdan", a druga da je to neprimjereno za Badnjak i da nisu imali suglasnost za nastup na javnim površinama.

– Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje "Đurđevdana" nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama – jučer je poručio Bulj.

Međutim, priča danas dobiva novi nastavak. Na božićno jutro, dok su pravili reportažu na splitskoj Rivi, sreli su taj isti romski orkestar koji je jučer otjeran iz Sinja. Pred fotografa nisu htjeli, kao ni davati izjave iako su ih više puta molili. Razlog je, kažu, taj što su došli zaraditi "bakšiš", a ne postati rekvizit domaćih političkih i medijskih obračuna. Međutim, jednu rečenicu jasno su izgovorili:

– Nismo pjevali "Đurđevdan", gradonačelnik laže, piše Slobodna Dalmacija.