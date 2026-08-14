Oglasio se premijer Plenković

Premijer Andrej Plenković oglasio se nakon teške noći na omiškom području te najavio sastanak stožera u 10 sati. U KBC-u Split trenutačno je hospitalizirano 14 osoba, od kojih se deset nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

„Vlada Republike Hrvatske i sve nadležne službe su u koordinaciji kako bismo zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu“, objavio je Plenković.

U 10 sati održat će se sastanak stožera na kojem će, uz glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Omiša Ivu Močića, sudjelovati predstavnici vatrogasne zajednice, Ravnateljstva civilne zaštite, policije i KBC-a Split.

Plenković je istaknuo i ozbiljnost zdravstvenog stanja dijela ozlijeđenih.

Trenutačno je u KBC-u Split hospitalizirano 14 osoba, od kojih je deset na jedinici intenzivnog liječenja. Angažirani su dodatni zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split, dok Ministarstvo zdravstva uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama kako bi se, bude li potrebno, dio pacijenata mogao preuzeti i liječiti u Zagrebu.

„Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije“, poručio je premijer.

Zahvalio je vatrogascima i svim službama koje su tijekom noći sudjelovale u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.

Sastanak stožera u Omišu bit će održan u trenutku kada se stanje na požarištu stabiliziralo, no razmjeri štete i dalje se utvrđuju.