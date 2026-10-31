Oglasio se Plenković nakon smrti Miše Kovača: "Dovoljno je bilo da podigne ruku pa da zapjeva cijeli stadion"

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uputio je sućut povodom smrti legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača, istaknuvši njegov neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi, kulturi i životima brojnih generacija.

"S dubokom sam tugom primio vijest o odlasku Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najistaknutijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim prepoznatljivim glasom, osobnošću i neponovljivom interpretacijom obilježio desetljeća glazbene scene", poručio je Plenković.

"Njegove pjesme postale su dio našeg identiteta"

Premijer je naglasio kako je Mišo tijekom gotovo pola stoljeća karijere ostvario impresivan uspjeh, a njegove pjesme odavno su prerasle glazbene okvire.

"Tijekom gotovo pola stoljeća karijere ostvario je impresivan uspjeh, a njegove su pjesme, nagrađivane najvišim priznanjima, odavno nadrasle okvire glazbe i postale dijelom naše zajedničke kulturne baštine i identiteta, kako Dalmacije tako i cijele Hrvatske", istaknuo je.

Posebno se osvrnuo na Mišinu neraskidivu povezanost s rodnim Šibenikom, Dalmacijom i Hajdukom.

"Dovoljno je bilo da podigne ruku pa da zapjeva cijeli stadion. Taj je prepoznatljivi prizor nadilazio glazbeni trenutak – bio je to izraz pripadnosti, zajedništva i ponosa", poručio je Plenković.

"Mišo Kovač bio je više od pjevača"

U emotivnoj poruci premijer je istaknuo da je Mišo bio mnogo više od glazbene zvijezde.

"Mišo Kovač bio je više od pjevača. Bio je legenda i ikona hrvatske glazbe, čovjek čije su pjesme postale dio naše svakodnevice, tradicije i kolektivnih uspomena."

Na kraju je uime Vlade i osobno izrazio sućut obitelji, prijateljima, suradnicima i svim obožavateljima legendarnog pjevača.

"Njegovi najveći hitovi ostat će trajno upisani u našu glazbenu baštinu, u hrvatskoj kulturi i u životima brojnih generacija", poručio je Plenković, zaključivši sućut riječima da su se Mišine pjesme sada "spojile s nebom".