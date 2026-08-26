Oglasio se novi predsjednik SDP-a: "Pred nama je jasna zadaća"

Gradska organizacija SDP-a Split dobila je novo vodstvo. Na današnjoj izbornoj konvenciji za predsjednika splitskog SDP-a izabran je Danijel Kukoč, dok su za njegove zamjenike izabrani Joško Markić i Goran Šarotić.

Iz splitskog SDP-a čestitali su novom vodstvu te im poželjeli uspjeh, energiju i ustrajnost u radu koji je pred njima.

Novi predsjednik Danijel Kukoč nakon izbora poručio je kako pred splitskim SDP-om stoji zadatak ponovnog stjecanja povjerenja građana, ali i jačanja položaja stranke na gradskoj političkoj sceni.

„Pred nama je jasna zadaća: vratiti povjerenje građana i vratiti SDP-u obraz, vjerodostojnost i snagu koju socijaldemokracija u Splitu mora imati“, poručio je Kukoč.

„Želimo biti stranka koja sluša građane“

Kukoč je naglasio kako želi SDP koji će biti usmjeren na konkretne probleme s kojima se Splićani svakodnevno susreću.

„Želimo biti stranka koja sluša građane, prepoznaje njihove probleme i nudi konkretna i provediva rješenja. Želimo snažniji Split, grad dostupnog stanovanja, kvalitetnih javnih usluga, boljeg prometa, uređenih kvartova i jednakih prilika za sve“, istaknuo je.

Jedan od ciljeva novog vodstva bit će i šire političko povezivanje. Kukoč je najavio okupljanje progresivnih političkih i društvenih opcija koje, kako navodi, dijele viziju drugačijeg Splita.

Poziv je pritom uputio strankama, udrugama, nezavisnim listama, pojedincima i građanima koji žele sudjelovati u stvaranju, kako je poručio, pravednijeg i boljeg grada.

Iz splitskog SDP-a nakon konvencije poručili su kako s novim vodstvom kreću u intenzivniji rad.

„Od danas krećemo još snažnije. Zajedno, otvoreno i bez odustajanja“, zaključili su.