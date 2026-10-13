Oglasio se MORH nakon dramatičnog presretanja iznad Hrvatske. Otkriveno zašto je poletio Rafale

Hrvatski borbeni lovac Rafale u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora (Air Policing) danas u 11:02 sati presreo je na području iznad Korenice malteški putnički zrakoplov tipa Boeing.

Vizualno ga je identificirao, uspostavio je s njim radio vezu te je u 11:18 izvršio borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica i ispratio taj malteški zrakoplov iz hrvatskog zračnog prostora. Taj civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.

Zračna akcija pokrenuta je nakon zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejónu (CAOC Torrejón) za polijetanje hrvatskog Rafalea u misiju presretanja sa zadaćom vizualne identifikacije tog malteškog zrakoplova.

Malteški putnički zrakoplov letio je na ruti Grčka – Njemačka, a Združeno zračno zapovjedništvo u Torrejónu deklariralo je taj civilni zrakoplov kao moguću prijetnju. Prema informacijama Command Reporting Centera u Italiji, taj je civilni zrakoplov imao postavljen kod na transponderu 7500 što označava otmicu zrakoplova.

Tijekom zračne akcije hrvatskog Rafalea u sklopu Air Policinga, budući da je taj civilni zrakoplov bio označen kao moguća prijetnja, potpredsjednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.

Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još jednom je pokazala izvrsnu uvježbanost i brzinu reakcije hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale kao i sposobnosti tih borbenih lovaca.

Pokazala je i sposobnost Republike Hrvatske da samostalno provodi nadzor i zaštitu svog zračnog prostora, što u sklopu Air Policinga čini od 1. siječnja 2026. zrakoplovima Rafale u okviru NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System).