Oglasio se KBC Split nakon smrti Mate Miše Kovača: "Nije preminuo u našoj bolnici"

Nakon vijesti o smrti legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača, iz Kliničkog bolničkog centra Split oglasili su se službenim priopćenjem u kojem su demantirali informacije koje su se pojavile u medijima.

Iz splitske bolnice ističu kako Mišo Kovač nije preminuo u njihovoj ustanovi, ali ni tijekom dana nije bio zaprimljen na liječenje.

"Slijedom netočnih informacija objavljenih u medijskom prostoru, dužni smo izvijestiti javnost da gospodin Mate Mišo Kovač nije preminuo u KBC-u Split, niti je tijekom dana bio zaprimljen u našu ustanovu radi pružanja medicinske pomoći", poručili su iz KBC-a Split.

"Obitelji preminulog upućujemo izraze iskrene sućuti", stoji u priopćenju koje potpisuje Kristina Bitanga iz KBC-a Split.

Iz bolnice tako demantiraju navode o mjestu smrti legendarnog pjevača, dok druge okolnosti njegove smrti u priopćenju nisu navedene.