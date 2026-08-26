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Oglasio se i MUP nakon svjedočenja na suđenju Anni Dujić

Bilo je burno
anna dujic index

Iz Ministarstva unutarnjih poslova stigla je reakcija nakon svjedočenja policajke na suđenju Anni Dujić iz afere nakaze.

Dujić je optužena za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki tijekom velikog požara kod Skradina u srpnju 2024. godine. Policijska službenica izjavila je u utorak na karlovačkom Općinskom sudu da ju je od prijave protiv Anne Dujić odvraćao načelnik Joško Periša govoreći joj da od toga nema ništa i da će nagrabusiti jer ju nije odmah vezala lisicama. Također, prema tvrdnjama policajke, zamjenik šefa joj je rekao: "Nema ti od toga ništa. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. To su ti kći i žena Nediljka Dujića iz Hrvatskih šuma."

Danas su reagirali iz Sindikata policijskih službenika te zatražili hitnu smjenu Nikole Miline, glavnog ravnatelja policije, jer policijska službenica nije dobila odgovarajuću podršku i pomoć unutar sustava.

Iz MUP-a je nakon toga također stigla reakcija, prenosimo je u cijelosti:

"Iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela u svjedočenju pred Općinskim sudom u Karlovcu obuhvaćeni su izvidima provedenim od strane nadležnog državnog odvjetništva u okviru kojih su, na zahtjev Državnog odvjetništva, od policije dostavljena i očitovanja policijskih službenika. Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti.

S obzirom na to da se navedene okolnosti razmatraju i u okviru sudskog postupka koji je u tijeku, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može komentirati sadržaj pojedinih iskaza niti prejudicirati ocjene i odluke nadležnih pravosudnih tijela.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina i u ranijim je javnim istupima vezanima za ovaj slučaj isticao da policijski službenici koji svoje zadaće obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana odgovarajuća institucionalna zaštita. To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u ovom slučaju."

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