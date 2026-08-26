Oglasio se i MUP nakon svjedočenja na suđenju Anni Dujić

Iz Ministarstva unutarnjih poslova stigla je reakcija nakon svjedočenja policajke na suđenju Anni Dujić iz afere nakaze.

Dujić je optužena za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki tijekom velikog požara kod Skradina u srpnju 2024. godine. Policijska službenica izjavila je u utorak na karlovačkom Općinskom sudu da ju je od prijave protiv Anne Dujić odvraćao načelnik Joško Periša govoreći joj da od toga nema ništa i da će nagrabusiti jer ju nije odmah vezala lisicama. Također, prema tvrdnjama policajke, zamjenik šefa joj je rekao: "Nema ti od toga ništa. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. To su ti kći i žena Nediljka Dujića iz Hrvatskih šuma."

Danas su reagirali iz Sindikata policijskih službenika te zatražili hitnu smjenu Nikole Miline, glavnog ravnatelja policije, jer policijska službenica nije dobila odgovarajuću podršku i pomoć unutar sustava.

Iz MUP-a je nakon toga također stigla reakcija, prenosimo je u cijelosti:

"Iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela u svjedočenju pred Općinskim sudom u Karlovcu obuhvaćeni su izvidima provedenim od strane nadležnog državnog odvjetništva u okviru kojih su, na zahtjev Državnog odvjetništva, od policije dostavljena i očitovanja policijskih službenika. Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti.

S obzirom na to da se navedene okolnosti razmatraju i u okviru sudskog postupka koji je u tijeku, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može komentirati sadržaj pojedinih iskaza niti prejudicirati ocjene i odluke nadležnih pravosudnih tijela.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina i u ranijim je javnim istupima vezanima za ovaj slučaj isticao da policijski službenici koji svoje zadaće obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana odgovarajuća institucionalna zaštita. To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u ovom slučaju."