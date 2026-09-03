Oglasio se Hrgović, evo što je poručio Itaumi

Filip Hrgović nekoliko dana nakon najveće pobjede svoje karijere još uvijek slaže dojmove. Hrvatski boksač osvojio je naslov IBF prvaka teške kategorije nakon spektakularne pobjede protiv Mosesa Itaume u Londonu, a sada se emotivnom porukom oglasio na društvenim mrežama.

Hrgović je uoči borbe bio veliki autsajder, a Itauma je slovio kao jedan od najvećih talenata svjetskog boksa. Mladi Britanac odlično je otvorio borbu, no hrvatski teškaš preživio je njegove najbolje trenutke i u devetoj rundi stigao do prekida i pojasa svjetskog prvaka.

Poslao poruku Itaumi

Već nakon u ringu govorio o tome koliko mu znači što je uspio kada su mnogi sumnjali u njega, a nekoliko dana poslije sve je sažeo u emotivnoj objavi.

"Protiv svih izgleda. Samo čovjek i njegova volja za preživljavanjem. Dokazao sam da su oni koji su vjerovali u mene bili u pravu, a oni koji su sumnjali u mene u krivu. I što je najvažnije, san koji sam čuvao 20 godina napokon je moj", poručio je.

Unatoč velikom rivalstvu i žestokim riječima koje su obilježile najavu borbe, Hrgović nakon svega nije zaboravio ni svog 21-godišnjeg protivnika. Itaumi je javno čestitao i poručio da je velika budućnost još uvijek pred njim.

"Želim čestitati svom protivniku Mosesu Itaumi na nevjerojatnoj borbi. Budućnost je pred tobom", poručio je hrvatski boksač, piše Gol.hr.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Filip Hrgović (@filip_hrgovic)