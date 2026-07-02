Oglasio se Hajduk nakon napisa o Ukrajincima: Evo što kažu o ponudi WhiteBIT-a

Hajduk se službenim priopćenjem oglasio o ponudi ukrajinske kripto tvrtke WhiteBIT, koja je posljednjih dana izazvala velik interes javnosti. Iz kluba poručuju kako su se u medijskom prostoru pojavile informacije koje ne prikazuju cjelovitu sliku te upozoravaju da se financijski iznosi iznose bez potrebnog konteksta.

Kako navode iz Hajduka, prvu i zasad jedinu službenu ponudu WhiteBIT-a zaprimili su 23. lipnja.

Ističu da se, kao i kod svih ozbiljnih dugoročnih partnerstava, ponuda sastoji od zajamčenog fiksnog dijela i znatno većeg varijabilnog dijela, čija je realizacija vezana uz ispunjenje brojnih uvjeta i poslovnih pretpostavki.

"Iz poštovanja prema drugoj strani ne želimo javno iznositi konkretne financijske detalje ponude. Međutim, smatramo važnim istaknuti kako ponuđeni fiksni dio nije u skladu s percepcijom ukupne vrijednosti koja je stvorena u javnosti", poručili su iz Hajduka.

Dodaju kako takvo predstavljanje ponude otežava njezinu objektivnu procjenu te može negativno utjecati na poslovne odnose i ugled kluba.

"Poštujemo postojeće ugovore"

Iz Hajduka naglašavaju da klub ima važeće ugovore i stabilne odnose s postojećim partnerima te da se svaka nova suradnja može razmatrati isključivo uz poštovanje postojećih ugovornih obveza.

Poručuju i da financijski aspekt nije jedini kriterij pri donošenju odluke.

"Kao klub u suvlasništvu svojih članova imamo odgovornost štititi njihove dugoročne interese, procese upravljanja, identitet kluba te prava članova i navijača", navodi se u priopćenju.

Poseban naglasak, dodaju, stavlja se na zaštitu osobnih podataka članova i navijača, očuvanje vrijednosti i integriteta kluba, način korištenja klupskog identiteta i brenda te sve regulatorne i pravne aspekte eventualne suradnje.

Slijedi dodatna analiza ponude

Hajduk ističe kako će ponudu WhiteBIT-a razmotriti kroz redovni interni postupak te ponovno stupiti u kontakt s predstavnicima tvrtke radi dodatnih pojašnjenja i mogućeg sastanka.

Konačna odluka, poručuju iz kluba, bit će donesena tek nakon što nadležna klupska tijela analiziraju sve pravne, financijske, strateške i vrijednosne elemente potencijalnog partnerstva.

Na kraju su pozvali javnost da s oprezom pristupa neslužbenim informacijama i medijskim špekulacijama, naglasivši kako će o svim službenim odlukama pravodobno obavijestiti članove i navijače putem svojih komunikacijskih kanala.