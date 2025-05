Oglasio se Franko Kelam: "Splitski Most se nije dogovorio ni s kim"

"U jeku orkestriranih političkih pritisaka i dezinformacija koje se šire putem medija i internih kanala, želimo jasno poručiti: splitski Most nije ni s kim u dogovoru, ni s lijevima, niti s desnima", poručuju iz stranke.

"Pokušaji da se nas, slobodne ljude kojima je Split na prvom mjestu, uvuče u kombinacije s Ivicom Puljkom, HDZ-om, Lidijom Bekavac i Kerumom su lažni, zlonamjerni i prozirni. Mi ne igramo njihovu igru, a Split nije politički kolač koji se dijeli po interesnim zonama.

Dok politički kandidati u drugom krugu pričaju o floskulama poput besplatnih vrtića i zelenila, stvarnost Splita je posve drugačija. Mladi ljudi ostaju bez perspektive, obitelji jedva spajaju kraj s krajem, djeca si ne mogu priuštiti bavljenje sportom, stanovanje je odavno postalo luksuz, a imovinski registar i sustav trajnih najmova ostaju mrtvo slovo na papiru. I dok bi se o tim stvarnim temama trebalo govoriti, pojedini političari puštaju informacije medijima oko pitanja s kim se navodno dogovorio splitski Most", navode.

„Splitski Most se nije dogovorio ni s kim. Za razliku od Lidije Bekavac koja ima svoga gazdu u Kerumu, Most čine slobodni ljudi. Nama je Split ispred svih interesa, svih kombinacija i svih političkih igara. Lidija Bekavac je zadnja koja bi trebala govoriti što Franko Kelam i Most mogu ili ne mogu.“, poručio je Kelam, trenutačno najvažnija figura splitske političke scene bez koje nema sastavljanja Gradskog vijeća.

Pozivaju sve političke aktere da se ostave zakulisnih igara i medijskog spina te da se konačno posvete pravim problemima Splita, onima koje Splićani osjećaju svakoga dana. Riječ je o potrebi za priuštivim stanovanjem, poreznim rasterećenjem, razvojem infrastrukture i javnog prijevoza te podizanjem kvalitete života u ovom gradu.

„Most neće sudjelovati u igrama koje vode u daljnje urušavanje grada. Naša je jedina lojalnost građanima Splita, posebice onima koji su nam dali glas. I zato nećemo podržati niti jednu političku opciju koja ne nudi jasnu viziju za kvalitetniji život naših sugrađana, od mladih do umirovljenika. Splitski Most ostaje vjeran gradu Splitu i njegovim građanima.“, zaključio je Kelam.