Oglasio se dalmatinski obrt nakon incidenta na poznatoj plaži: "Nismo vikali: 'Mrš, stoko!', niti je itko tjerao žene i djecu s plaže"

Nakon što je Dalmacija Danas objavila svjedočanstvo čitatelja koji je ustvrdio da je njegova obitelj s četvero djece, među kojima je bila i devetomjesečna beba, nakon neugodnog sukoba napustila područje plaže Velika Duba u Živogošću, oglasili su se iz obrta koji upravlja parkingom i ugostiteljskim objektom na toj lokaciji.

Iz obrta Duba potvrđuju da im je opisani događaj poznat, ali odlučno tvrde da situacija u prvotnom iskazu nije prikazana potpuno ni točno. Ne osporavaju da je došlo do verbalnog sukoba, povišenih tonova i neugodnih riječi, ali odbacuju tvrdnje da su obitelji zabranili prolaz prema plaži ili da su prema članovima obitelji vikali: "Mrš, stoko". Poručuju kako je parking privatna površina na kojoj se parkiranje naplaćuje prema istaknutom cjeniku, dok je prolazak pješaka prema plaži, prema njihovim riječima, slobodan i ni na koji način uvjetovan plaćanjem parkinga.

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"Događaj nam je poznat, ali nije prikazan potpuno ni točno"

Iz obrta su za Dalmaciju Danas detaljno iznijeli svoju verziju događaja, naglašavajući da im nije cilj optuživati obitelj niti dodatno povećavati napetosti. "Događaj nam je poznat, ali smatramo da nije prikazan potpuno ni točno. Prije svega želimo naglasiti da nam nije cilj nikoga kriviti ni dodatno stvarati napetost. Međutim, ne možemo prihvatiti da se o nama iznose navodi koji, prema našem viđenju događaja, nisu točni", naveli su. Prema njihovoj verziji, toga dana nije bila riječ o jednoj skupini koja je zajedno stigla na lokaciju, nego o dvjema odvojenim obiteljima.

Tvrde da je prva obitelj stigla ranije te da joj je uredno objašnjeno kako se parking naplaćuje prema vidljivo istaknutom cjeniku. "Oni su rekli da moraju otići do Makarske i da će se vratiti kasnije. S njima nije bilo nikakvog problema. Dapače, riječ je o ljudima koje znamo od prije i sve je prošlo normalno i korektno", poručili su iz obrta.

Iz obrta navode da je nakon toga na parking stigla druga obitelj u bijelom automobilu splitskih registracijskih oznaka. Prema njihovu odgovoru, vozilo je na prostor parkinga ušlo velikom brzinome, zbog čega je vozaču rukom pokazano da uspori. "Vozilo je na parking ušlo dosta brzo, pa sam vozaču rukom pokazao da uspori, isključivo radi sigurnosti ljudi koji se nalaze na prostoru parkinga i oko njega. Nakon toga došlo je do neugodne komunikacije i povišenih tonova", tvrde iz obrta.

Zbog načina na koji se situacija razvijala, kažu da su osobe zamolili da napuste prostor parkinga. U raspravu se, prema njihovu odgovoru, uključio i otac predstavnika obrta jer nisu željeli da dođe do većeg incidenta. "Rečeno im je da, ako ne žele koristiti naš parking ili prihvatiti pravila privatnog parkinga, slobodno mogu parkirati na magistrali ili negdje drugdje, a pješice bez problema proći prema plaži", navode.

"Nitko nije tjerao žene ni djecu s plaže"

Posebno odbacuju tvrdnju da su žene i djeca bili otjerani s plaže ili da im je bio zabranjen pristup obali.

"Važno je naglasiti da nitko nije tjerao žene ni djecu s plaže, niti im je bio zabranjen pristup plaži. Plaža je javna i nitko ne osporava pravo prolaska ili boravka na plaži", poručili su. Prema njihovu odgovoru, nakon početne prepirke rasprava se nastavila oko vlasništva nad zemljištem, naplate parkinga i pitanja nalazi li se parking na pomorskom dobru.

Tvrde i da su tijekom rasprave čuli komentare poput: "Znate li vi tko smo mi", što je, prema njihovim riječima, dodatno pridonijelo napetosti. "Mi ne želimo nikoga napadati zbog toga, ali smatramo važnim reći da situacija nije bila jednostrana kako se sada prikazuje", navode iz obrta.

Iz obrta tvrde da se parking ne nalazi na pomorskom dobru, nego na privatnoj površini. Prema njihovu odgovoru, dio zemljišta nalazi se u njihovu vlasništvu, dok drugi dio koriste na temelju zakupa. "Zemljište na kojem se naplaćuje parking nije pomorsko dobro, nego je riječ o privatnom zemljištu, dijelom našem, a dijelom zemljištu koje koristimo temeljem zakupa. Dakle, parking se naplaćuje na privatnoj površini, prema jasno i vidljivo istaknutom cjeniku", istaknuli su. Navode da svakodnevno na toj lokaciji borave brojne obitelji s djecom te da problema nema kada postoji, kako kažu, normalna komunikacija i poštivanje osnovnih pravila ponašanja.

"Mi nemamo problem s gostima, obiteljima ni djecom. Naprotiv, svakodnevno na toj lokaciji borave obitelji s djecom i nikada nema problema kada postoji normalna komunikacija i poštivanje osnovnih pravila ponašanja", poručuju.

Je li plaćanje parkinga uvjet za dolazak na plažu?

Jedno od ključnih pitanja cijelog događaja odnosi se na tvrdnju čitatelja da mu je prolazak prema plaži bio otežan ili onemogućen jer automobil njegove obitelji u tom trenutku nije bio parkiran na parkingu.

Iz obrta to odlučno odbacuju. "Te tvrdnje nisu točne. Prolaz prema plaži je slobodan i nemamo nikakav problem s time da ljudi pješice prolaze preko naše zemlje do plaže. Nikome se ne uvjetuje dolazak na plažu plaćanjem parkinga, niti se pristup plaži naplaćuje", odgovorili su.

Dodaju kako do plaže Velika Duba postoji više putova te tvrde da nitko nije bio spriječen doći do obale. Prema njihovu pojašnjenju, naplata se odnosi isključivo na vozila koja se parkiraju na privatnoj površini.

"Ne možemo prihvatiti tvrdnju da je nekome bio zabranjen prolaz prema plaži zbog toga što nije platio parking. To jednostavno nije istina", poručili su.

Naglašavaju da plaćanje parkinga nije uvjet za pristup plaži. "Tko ne želi koristiti naš parking, može se parkirati na magistrali ili na nekom drugom mjestu i pješice doći do plaže. Prolaz preko naše zemlje prema plaži nije sporan i nikad nije bio sporan", navode.

Iz obrta ne negiraju da je tijekom incidenta došlo do povišenih tonova i neugodnih riječi. Međutim, odbacuju najtežu optužbu iz iskaza čitatelja – da su članovima obitelji vikali: "Mrš, stoko". "Ne negiramo da je u cijeloj situaciji došlo do povišenih tonova i neugodnih riječi, ali odlučno odbacujemo tvrdnju da smo mi prema njima vikali ‘Mrš, stoko’ ili ih na taj način tjerali s plaže", naveli su.

Tvrde da su uvredljive riječi bile upućivane i prema njima, osobito prema ocu predstavnika obrta, ali navode da ne žele ulaziti u daljnje međusobno optuživanje. "Ne želimo nikoga optuživati niti dodatno širiti raspravu, ali moramo zaštititi sebe od navoda koje smatramo neistinitima. Prema našem sjećanju, uvredljive riječi bile su upućivane i prema nama, posebno prema mom ocu, ali ne želimo se spuštati na razinu međusobnog prozivanja", odgovorili su.

Ponovno su naglasili da su osobe zamolili da napuste parking, ali ne i plažu. "Razlog je bila neugodna situacija koja se razvila na prostoru gdje su se nalazili drugi gosti. U tom trenutku parking i ugostiteljski objekt bili su puni ljudi i pokušavali smo smiriti situaciju, a ne dodatno je pogoršati", tvrde.

Otkrili tko upravlja parkingom i ugostiteljskim objektom

Iz obrta su u odgovoru dostavili i podatke o poslovnom subjektu koji upravlja parkingom i ugostiteljskim objektom na toj lokaciji. Naveli su da parkingom upravlja obrt Duba, vlasnika Nikice Glučine, registriran za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu, sa sjedištem na adresi u Drašnicama.

Riječ je, kako navode, o lokalnom obiteljskom poslu u kojem su zaposleni domaći ljudi. "Posao uglavnom obavljamo kao obitelj – otac, brat i ja", poručili su. Prema njihovu odgovoru, parking se naplaćuje isključivo vozilima koja koriste privatnu parkirnu površinu. Prolazak prema plaži i boravak na plaži, ponavljaju, ne naplaćuju se. "Cjenik parkinga jasno je istaknut na lokaciji, i to na vidljivim mjestima, tako da svaki gost prije korištenja parkinga može vidjeti uvjete i cijenu", naveli su.

Iz obrta su potvrdili da na parkingu trenutačno nije moguće kartično plaćanje. "Parking se trenutno naplaćuje isključivo gotovinom, ali za svaku naplatu uredno izdajemo račun", odgovorili su.

Tvrde da posluju uredno i transparentno te navode da su prošle godine imali šest inspekcijskih nadzora. "Prošle godine imali smo čak šest inspekcijskih nadzora i svi su prošli uredno, bez zabrana rada, odnosno s potvrdom da možemo nastaviti s obavljanjem djelatnosti", ustvrdili su iz obrta.

"Djeca i obitelji nikada nisu problem"

Na pitanje smatraju li da je način postupanja prema obiteljima s malom djecom bio primjeren, iz obrta su odgovorili da ne podržavaju neugodne situacije ni s jedne strane. "Takvo ponašanje i ovakve neugodne situacije ne podržavamo niti ohrabrujemo, ni s jedne strane. Nismo obitelj koja traži sukobe niti nam je cilj stvarati neugodne situacije gostima", naveli su. Dodaju da nemaju ništa protiv obitelji koja je sudjelovala u događaju, kao ni protiv drugih obitelji s djecom.

"Djeca i obitelji nikada nisu problem. Ono što ne možemo prihvatiti jest da se nakon svega u javnosti stvara slika kao da mi imamo nešto protiv obitelji, djece ili prolaska prema plaži", ističu. Navode i da često izlaze u susret osobama s invaliditetom, starijim osobama te obiteljima s bolesnom djecom.

"Takvim ljudima znamo omogućiti besplatan parking ili im pomoći na drugi način, jer nam je do takvih situacija stvarno stalo. O tome nitko ne piše, niti očekujemo zahvalu, ali smatramo da je pošteno reći da nismo ljudi koji bi namjerno stvarali problem obiteljima s djecom", odgovorili su. Smatraju da se svaka situacija može riješiti normalnim razgovorom i osnovnim bontonom.

"Žao nam je ako su se djeca uznemirila"

Iz obrta su na kraju izrazili žaljenje ako su se djeca uznemirila tijekom rasprave odraslih, ali nisu prihvatili odgovornost za navode koje smatraju netočnima.

"Žao nam je ako su se djeca u toj situaciji uznemirila, jer djeca nikada ne bi trebala biti dio neugodnih rasprava odraslih. Međutim, ne možemo prihvatiti krivnju za navode koji, prema našem viđenju, nisu točni", naveli su. Poručuju da im nije cilj dizati tenzije, ali smatraju da javnost treba čuti i njihovu stranu priče.

"S naše strane nije bilo namjere nikoga poniziti, otjerati s plaže ili stvarati problem obitelji s djecom", istaknuli su.

Još su jednom naglasili da je pješački prolazak prema plaži slobodan. "Svatko se može parkirati na magistrali ili na nekom drugom mjestu i bez ikakvog problema pješice proći preko naše zemlje do plaže. Ako netko želi koristiti naš privatni parking, tada se parking naplaćuje prema jasno i vidljivo istaknutom cjeniku, kao i na svakom drugom privatnom parkingu", zaključili su iz obrta Duba.

Čitatelj tvrdio da je sve počelo nakon odlaska automobila

Podsjetimo, Dalmaciji Danas prethodno se obratio čitatelj koji je iznio bitno drukčiju verziju događaja. Tvrdio je da njegova obitelj godinama ljetuje u Živogošću i redovito posjećuje plažu Velika Duba. Prema njegovim riječima, nikada im nije bio problem platiti parking, nakon čega bi obično posjetili i obližnji ugostiteljski objekt. Ovoga puta, ispričao je, njegova ga je supruga zbog poslovnih obveza dovezla do plaže, gdje je izašao s njihovo troje djece, među kojima je bila i devetomjesečna beba. Supruga je potom automobilom nastavila prema Makarskoj, uz plan da se vrati za nekoliko sati. Čitatelj tvrdi da je zaposleniku parkinga objasnio kako će parking platiti nakon što se supruga vrati s automobilom, ali da mu je rečeno kako takav dogovor nije prihvatljiv.

"Ljubazno sam mu objasnio da automobila više nema jer je supruga otišla poslovno te da će se vratiti za nekoliko sati. Rekao sam da ću parking, naravno, platiti čim se vrati, kao što sam uvijek radio. Odgovor je bio da oni to ne dopuštaju", ispričao je. Prema iskazu čitatelja, s bebom u naručju i dvoje male djece nije se želio raspravljati na vrućini, nego je krenuo prema plaži.

Tada ga je, kako tvrdi, zaustavio muškarac iz ugostiteljskog objekta i ponovno otvorio pitanje parkinga. Čitatelj navodi da je pokušao objasniti kako su dugogodišnji gosti, da uvijek plaćaju parking te da će ga platiti i toga dana kada se automobil vrati.

Tvrdio je i da im je trebala stići njegova sestra sa suprugom i kćeri te da su svi planirali posjetiti ugostiteljski objekt. Prema njegovu iskazu, muškarac mu je u jednom trenutku rekao: "To je moja zemlja i ja određujem pravila". Čitatelj je zbog toga, kako je ispričao, stekao dojam da prolazak tim putem prema plaži ovisi o korištenju i plaćanju parkinga, što iz obrta sada odlučno odbacuju.

Sestra i nećakinja, prema njegovim riječima, stigle su uplakane

Najozbiljniji dio iskaza čitatelja odnosio se na ono što se, prema njegovim riječima, dogodilo kada su na lokaciju stigle njegova sestra, njezin suprug i dvanaestogodišnja kći. Čitatelj je tvrdio da su njegova sestra i nećakinja na plažu stigle pješice kroz plićak te da su obje bile uplakane. Prema njihovu iskazu, muškarac je nakon rasprave oko automobila krenuo prema njima i vikao: "Mrš, stoko! Miči se s moje zemlje!"

Iz obrta sada kategorički poručuju da te riječi nisu izgovorili, iako priznaju da je došlo do povišenih tonova i neugodnih riječi s obje strane. Tako se upravo oko sadržaja verbalnog sukoba dvije verzije događaja najviše razilaze. Obitelj tvrdi da joj je prijećeno i da je vrijeđana, dok iz obrta tvrde da nikoga nisu tjerali s plaže, nego su zbog svađe tražili da određene osobe napuste privatni parking.

Čitatelj je ispričao da je nakon dolaska uplakane sestre i nećakinje odlučio pokupiti djecu i stvari te napustiti plažu. Prema njegovim riječima, suprug njegove sestre čekao ih je automobilom na cesti, ali ih nije mogao sve prevesti odjednom pa je morao voziti u dvije ture. Tvrdio je i da su osobe s parkinga više puta automobilom prolazile pokraj njih i provjeravale odlaze li s lokacije.

"Odlazili smo kao da bježimo od nekoga", rekao je čitatelj, dodajući da je obitelj ostatak dana provela u Drveniku, gdje su platili parking i posjetili ugostiteljski objekt. Čitatelj je posebno naglasio da razlog njegova obraćanja medijima nije bila cijena parkinga niti protivljenje njegovu plaćanju. "Platit ću ga gdje god treba i koliko god treba. Ne govorim ni zato što osporavam bilo čije vlasništvo nad zemljištem. Govorim zbog načina. Zbog toga što se obitelji s malom djecom ne bi smjelo dočekivati vikom, vrijeđanjem i zastrašivanjem", poručio je.