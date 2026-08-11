Oglasio se bivši gradonačelnik Gospića: 'Sve se dogodilo pod pokroviteljstvom državne mafije iz Zagreba'

Karlo Starčević u razgovoru za N1 komentirao je nalaz vještačenja o onečišćenju na području Gospića, prema kojem je nizvodno od odlagališta utvrđeno onečišćenje, kao i prisutnost pojedinih opasnih tvari.

Na početku razgovora zahvalio je građanima koji su, kako kaže, konačno progovorili o problemu otpada.

„Moram skrenuti pažnju na jedno totalno neznanje kako građana, ali tako još i više, medija. Niti moj prethodnik Petar Krmpotić, niti ja kao gradonačelnik koji je obnašao nešto više od sedam godina, niti moj nasljednik gospodin Darko Milinović nismo zaduženi, niti možemo izdati dozvolu za odlaganje otpada, ali posebno opasnog otpada.“

Starčević odgovornost za izdavanje dozvole prebacuje na Ličko-senjsku županiju. Pritom tvrdi da je dozvolu izdao tadašnji županijski dužnosnik Jerko Kostelac te iznosi teške optužbe o pozadini cijelog slučaja.

„Prema tome, sav taj kriminal koji se dogodio, dogodio se pod pokroviteljstvom državne mafije koja je došla iz Zagreba.“

Starčević pritom spominje više osoba povezanih sa slučajem i poziva na provjeru njihove imovine.

„Proizvodnja nikada nije počela“

Starčević kaže da je poduzetnika Josipa Šinceka prvi put upoznao, kako navodi, početkom 2021. godine. Tada mu se Šincek predstavio kao poduzetnik koji će na području Gospića proizvoditi zaštitne barijere, odnosno „burobrane i bukobrane“.

Grad mu je, tvrdi Starčević, u početku pružio podršku.

„Mi smo mu tada dali podršku. Nakon pola godine nas je pozvao vidjeti što je on napravio. Tada je obnavljao zgrade bivšeg PPK Velebita, krovište, prozore i tako dalje. Ja sam bio s mojom zamjenicom i s pročelnicom.“

Starčević tvrdi da je tada na prostoru koji je obišao vidio samo mljevenu plastiku, za koju mu je Šincek rekao da je sirovina za proizvodnju.

„Ništa drugo od otpada nije bilo tad, 2021. godine, ni trunke u Gospiću. Prema tome, to se dogodilo nešto kasnije.“

Kaže da je, prema informacijama kojima raspolaže, otpad počeo stizati tijekom 2023. godine.

„37.000 do 40.000 tona otpada“

Starčević se osvrnuo i na količinu otpada koja se spominje u slučaju.

„37.000 do 40.000 tona otpada. Znate koliko vam je to? To vam je 75 do 80 kilometara kolona teretnjaka, šlepera. I da to baš nitko nije vidio kad je to dolazilo u Gospić.“

Na tvrdnje građana da su kamioni počeli dolaziti još 2019. godine, Starčević odgovara da Šincek tada, prema njegovim saznanjima, još nije bio vlasnik prostora.

„On nije bio u vlasništvu još 2019. On je tek negdje početkom 2021., koliko je meni poznato, kupio taj prostor.

Građani koji žive u blizini ranije su za N1 govorili da su primijetili sve češće dolaske kamiona, a neki tvrde i da su o tome slali prijave Gradu i policiji.

Starčević kaže da njemu osobno nitko nije prijavio ništa sumnjivo.

„Svi ti koji kažu da su meni prijavljivali, moram reći da bezočno lažu.“

Dodaje da ne isključuje mogućnost da je netko kontaktirao Grad ili njegovu tadašnju zamjenicu, ali tvrdi da takva informacija do njega nije došla.

„Da je došao do mene, ja bih bio na vrijeme intervenirao i sigurno to, uz moju suglasnost, ne bi dogodilo, isto kao što se mnoge druge stvari nisu dogodile jer sam ih ja spriječio.“

„Ja te šlepere nisam vidio“

Na pitanje je li kao gradonačelnik primijetio kamione i aktivnosti na prostoru bivšeg PPK Velebita, Starčević kaže da nije.

„Nikad. Ja te šlepere nisam vidio. To mogu prisegnuti pred dragim Bogom i pred čovjekom i pred DORH-om. Da sam vidio, bio bih reagirao i bio bih sigurno to spriječio.“

Tvrdi i da bi, da je Grad imao informacije o nezakonitom postupanju, reagirali komunalni redari, policija i druge institucije.

„Ako javne službe ne prate, onda se moramo pitati u kakvoj smo mi to dezolatnoj državi u kojoj institucije uopće ne funkcioniraju.“

O direktoru Komunalca: „Zato sam ga 2023. smijenio“

Starčević je govorio i o bivšem direktoru gospićkog Komunalca, koji se također spominje u kontekstu slučaja i odlagališta Rakitovac.

Kaže da ga je upravo zbog nepodnošenja redovitih izvješća o odlagalištu smijenio 2023. godine.

„Ja sam posumnjao u direktora Komunalca, zato sam ga 2023. smijenio jer mi nije podnosio redovito izvješće o odlagalištu komunalnog otpada u Rakitovcu. Zato je bio smijenjen.“

Starčević smatra da je direktor morao imati informacije o tome što se događa na odlagalištu.

Istodobno kaže da ga policija, Državno odvjetništvo ili kriminalistička policija nikada nisu kontaktirali zbog cijelog slučaja.

„Kod mene se čak nitko iz policije, iz DORH-a ili krim policije nije do danas javio, što me izuzetno čudi.“

Prozvao državni vrh

Bivši gradonačelnik odgovornost ne vidi prvenstveno u lokalnoj vlasti, već tvrdi da je cijeli slučaj posljedica odluka koje su dolazile s državne razine.

Ipak, kada je riječ o Ličko-senjskoj županiji, tvrdi da među tamošnjim ljudima ima „časnih i poštenih ljudi“ koji su, kako kaže, radili po nečijem nalogu iz državnog vrha.

Potom je iznio i izravnu optužbu na račun tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

„Vidimo da je prvi čovjek koji bi trebao štititi pravni poredak Republike Hrvatske bio suučesnik u tom kriminalu, gospodin Andrija Mikulić.“

Starčević pritom tvrdi da smatra kako je dio svega mogao biti organiziran bez znanja premijera Andreja Plenkovića.

„Čak sam uvjeren da se veliki dio toga odigrao gospodinu Plenkoviću iza leđa, da on o tome nije imao pojma ni nikakve spoznaje.“

„Sanacija je sporedna stvar“

Na pitanje što očekuje od države i hoće li se otpad sanirati, Starčević kaže da je pitanje kaznene odgovornosti, po njegovu mišljenju, važnije od same sanacije.

„Hoće li se sanirati ili ne, to je sad u ovom trenutku sporedna stvar. Ako mi ne zatvorimo te ljude, te vinovnike koji su radili to, ako im ne oduzmemo imovinu do devetog koljena i ako ih ne pošaljemo na prisilni rad, to će nam se sljedeće tri do pet godina ponoviti.“

Smatra da bi, bez odlučne reakcije institucija, sličan slučaj mogao ponovno izbiti na drugom području Hrvatske.

„Riješimo li na ovoj strani, ne budu li naše tajne službe, krim policije itd. funkcionirali, imat ćemo sljedeći slučaj u roku dvije do tri godine.“

Starčević je zaključio tvrdnjom da Hrvatska, prema njegovu mišljenju, problem opasnog otpada mora početi rješavati sustavno, a ne tek kada posljedice postanu vidljive.