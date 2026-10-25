Oglasili se studenti iz Srbije: 'Pobjeda je bliže nego ikad'

Studenti u blokadi, koji već dvije godine predvode prosvjede u Srbiji, tijekom današnjih parlamentarnih izbora pozvali su građane da ustraju u čekanju na biralištima. Na službenom profilu na društvenoj mreži X zahvalili su im na strpljenju i poručili da je pobjeda bliže nego ikad. Posebno su se obratili biračima koji čekaju u dugim redovima.

- Dragi ljudi, hvala vam na strpljenju koje ste do sada pokazali. Pobjeda je, zahvaljujući vama, bliže nego ikad - poručili su studenti u blokadi na X-u.

Studenti su se osvrnuli na dvije godine prosvjeda i aktivnosti te istaknuli kako su strpljivo čekali ovaj dan. Vjeruju da su vrijeme i trud bili vrijedni, a birače su zamolili da pričekaju još malo. U poruci su naglasili da dugi redovi ne bi trebali obeshrabriti građane koji još nisu glasali.

- Ne posustajte. Redovi su možda dugi, ali naša volja je jača - poručili su studenti.

Ranije tijekom dana studenti su objavili i podatke o izlaznosti. Prema podacima njihova reprezentativnog uzorka, do 14 sati glasalo je 46,3 posto birača; Republičko izborno povjerenstvo za prethodne parlamentarne izbore zabilježilo je do istog vremena izlaznost od 32,38 posto. Promatračka organizacija CRTA objavila je da je do 16 sati glasalo 56,4 posto upisanih birača, što je, prema njezinim podacima, veći odaziv nego na izborima 2023. godine.

- Hvala vam što ste pokazali da nitko osim vas ne odlučuje o budućnosti Srbije. Vi odlučujete - poručili su studenti.

Birališta se zatvaraju u 20 sati, no građani koji se u tom trenutku nalaze u redu imaju pravo glasati, piše 24 sata.