Oglasili se odvjetnici uhićenih navijača: "Torcida nema ništa protiv nikoga. Krivi je kontekst..."

Dio privedenih navijača koji su sudjelovali u incidentima u Splitu ispitan je i čeka se odluka suca o istražnom zatvoru. Podsjetimo, policija je identificirala i kazneno prijavila 14 navijača.

Četvero je ispitanih na tužiteljstvu zbog sumnje na poticanje na nasilje i mržnju. Odluka bi trebala biti donesena u subotu oko 23 sata.

"Prijedlog je da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo smatra, budući da je nogometni klub Hajduk u europskom natjecanju, da postoji opasnost da će određeni pripadnici koji su bili pred sucem istrage ponavljati kazneno djelo na sličan ili suvrstan način", rekao je za Dnevnik Nove TV Toni Marinković, odvjetnik jednog od okrivljenika.

"Mi smo se naravno tome protivili, iskazali da je riječ o konkretnoj utakmici. Praktički od početka govorimo da je krivi kontekst onoga što se događalo jer je sve povezano uz događaje koji su se dogodili prije i neposredno pred utakmicu", dodao je.

"Htio bih da javnost shvati da ova navijačka skupina nema ništa protiv nikoga. Krivi je kontekst onoga što se izvlači kroz medije", poručio je Marinković.

Na pitanje što su njegovi branjenici poručili, rekao je: "Svakako, zbog cijelog ovog događaja mi ih je žao. Jesu li oni to izvikivali ili ne, to će Državno odvjetništvo utvrditi".

Nije opisao točne stavke koje se njegovom klijentu stavljaju na teret, ali je istaknuo da nekolicina njih još nije ispitana. Dodao je i da je njegovom klijentu ovo prvi ovakav slučaj, ali nije mogao komentirati druga kaznena, odnosno prekršajna djela.

Nakon ispitivanja je s medijima razgovarao i Toni Bulić, odvjetnik drugog okrivljenika.

"Situacija je identična kako je kolega rekao, po istoj osnovi će se određivati istražni zatvor. Nakon toga ćemo vidjeti, ako isti bude određen, uložiti žalbu", rekao je Bulić za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje o "pogrešnom kontektstu", odgovorio je: "To je sad dio o kojem ne možemo još govoriti".

"Što se tiče njegovog (klijentovog) stava, žao mu je što je do ovoga došlo. On je već ranije iznio svoju obranu, pa ćemo vidjeti dalje što će i kako će biti", poručio je.

Rekao je i da nisu razgovarali o tome je li on pripadnik Torcide te da su koncentrirani isključivo na ovaj slučaj.