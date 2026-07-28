Oglasili se iz Međugorja: "Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu"

Nakon vandalskog čina kojim su oskvrnuti i oštećeni prostori molitve u Međugorju, oglasio se Župni ured Međugorje. Istaknuli su kako su s velikom tugom primili vijest o događaju koji je uznemirio brojne vjernike i hodočasnike.

Odmah nakon incidenta započelo je čišćenje i saniranje nastale štete kako bi oštećeni prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu.

"Ne uzvraćajmo zlom na zlo"

Iz Župnog ureda zahvalili su svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u obnovi prostora te nastoje očuvati Međugorje kao mjesto susreta s Bogom, mira i štovanja Blažene Djevice Marije, Kraljice mira.

Vjernike su pozvali da na vandalizam ne odgovaraju mržnjom i osvetom, nego molitvom, postom i praštanjem.

"Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi", poručili su iz Međugorja.

Naglasili su kako bi i ovaj događaj trebao biti poticaj vjernicima da još ozbiljnije prihvate poziv na mir te da ne uzvraćaju zlom na zlo, već svojim životom svjedoče ljubav, praštanje i nadu.

Svetište ostaje otvoreno, molitveni program odvija se redovito

Unatoč vandalizmu, Svetište Kraljice mira ostaje otvoreno svim hodočasnicima, a molitveni program nastavlja se odvijati prema uobičajenom rasporedu.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

"Svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira", zaključili su iz Župnog ureda Međugorje.