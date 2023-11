OGLASILI SE IZ BOLNICE Liječnik: "Banožić se ne sjeća nesreće"

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba. Ministar je upravljao osobnim vozilom koje se sudarilo s kombijem. Vozač kombija je poginuo.

Nesreća se dogodila u 6 sati i 15 minuta, na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje. Iz Opće županijske bolnice Vinkovci potvrđeno je da je ministar teže ozlijeđen, a glasnogovornik vlade kaže da nije životno ugrožen. Bit će prevezen iz vinkovačke bolnice u KBC Osijek. U Vinkovačku bolnicu primljen je u 8.30 sati.

Banožić je, kako se doznaje, išao u lov kad se nesreća dogodila. U nesreći je poginuo 40-godišnjak iz Privlake, otac dvoje djece. Neslužbeno se doznaje da je Banožić po gustoj magli pretjecao kamion i izravno se sudario s kombijem koji je dolazio iz drugog smjera, piše Index.

Liječnik je otkrio zdravstveno stanje ministra Banožića. Evo što su javili iz bolnice.

"On je na intenzivnoj i život mu u ovom trenutku nije ugrožen. On je pri svijesti, ali ne potpuno. Ima ozljede mozga, prsnog koša, trbuha, ekstremiteta. U ovom trenutku nema indicija da će ga se prevoziti u Zagreb. Nema znakova unutarnjeg krvarenja. Bit će potreban zahvat mobilizacije ekstremiteta", otkrivaju te nadodaju:

"On se trenutno ne sjeća događaja. Njegovo stanje svijesti nije potpuno stanje svijesti. On se ne sjeća nesreće, ali to je uobičajeno u ovakvom stanju. Ako stanje ostane ovako kako je, ne bi trebalo biti trajnih posljedica", rekli su iz bolnice, piše Index.