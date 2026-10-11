Oglasili se članovi Majki nakon smrti Gorana Bare

Članovi grupe Goran Bare i Majke objavili su na službenoj stranici priopćenje u kojem su zamolili za poštovanje privatnosti obitelji i benda u trenucima velikog gubitka. "Dragi prijatelji, kolege i vjerni obožavatelji, u ovom izuzetno teškom trenutku članovi benda žele uputiti najdublju zahvalnost svima vama na neizmjernoj podršci, toplim riječima i sućuti. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače", poručili su članovi benda.

Zamolili javnost i medije da poštuju privatnost

U nastavku priopćenja naglasili su kako im je u ovim trenucima potreban mir kako bi se dostojanstveno oprostili od svojeg dugogodišnjeg frontmena. "Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najljepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost obitelji i članova benda te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir", stoji u objavi. Članovi Majki istaknuli su i kako će sve informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja Gorana Bare biti pravovremeno objavljene isključivo putem njihove službene stranice.

Poseban apel organizatorima komemoracija

Bend je uputio i važnu poruku svima koji namjeravaju organizirati događaje ili komemoracije posvećene preminulom glazbeniku. Naime, zamolili su organizatore da prije održavanja bilo kakvih aktivnosti povezanih s Barinom smrću kontaktiraju bend i zatraže službeno odobrenje. Za sve upite i zahtjeve za odobrenje naveli su službenu adresu elektroničke pošte: goranbareimajke@gmail.com.

"Hvala vam na razumijevanju i poštovanju naše privatnosti", zaključili su članovi benda.

Hrvatska se oprašta od legende rock-glazbe

Podsjetimo, Goran Bare preminuo je u petak, 9. listopada 2026. godine, u 62. godini života. Njegovo beživotno tijelo pronašli su članovi benda oko 13 sati u njegovu zagrebačkom stanu. Bare je bio jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih rock-glazbenika, a kao frontmen Majki obilježio je desetljeća domaće glazbene scene.