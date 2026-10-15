OGLASILA SE VLADA RH NAKON SRAMOTNIH POVIKA U SPLITU: „Snažno osuđujemo slavljenje nacističkog režima!”

Velika europska večer u Splitu, tijekom koje je Hajduk na Poljudu svladao Ajax rezultatom 2:1, ostala je u sjeni neprimjerenih povika zabilježenih tijekom kortea dijela navijača uoči utakmice.

Na događaje je reagirala i Vlada Republike Hrvatske, koja je na društvenoj mreži X objavila priopćenje u kojem je najoštrije osudila slavljenje nacističkog režima.

„Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu”, poručili su iz Vlade.

Istaknuli su kako je policija već pokrenula postupanje s ciljem utvrđivanja odgovornosti.

„Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu.”

U završnom dijelu objave Vlada je naglasila da takvim pojavama nema mjesta u hrvatskom sportu i društvu.

„Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje”, stoji u objavi Vlade Republike Hrvatske.

Podsjetimo, utakmica Hajduka i Ajaxa održana je uz pojačane sigurnosne mjere zbog velikog broja gostujućih navijača i ranijih navijačkih incidenata u Splitu.

Policijsko istraživanje vezano uz povike tijekom kortea je u tijeku, a zasad nije objavljeno tko je za njih odgovoran.

Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) October 15, 2026