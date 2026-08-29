Oglasila se supruga Luke koji je preminuo u čekaonici Hitne: "Želim odgovor na jedno pitanje"

Nakon smrti 39-godišnjeg međimurskog poduzetnika Luke Palatinuša, koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u Županijskoj bolnici Čakovec, oglasila se njegova supruga Jasmina Palatinuš.

Iz bolnice su u subotu priopćili da su nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor, dok je Jasmina Palatinuš u razgovoru za portal eMeđimurje iznijela svoju stranu priče. Javnosti i medijima uputila je i molbu da obitelji u ovim teškim trenucima omoguće mir.

Ono što najviše želi je odgovor na jedno pitanje - zašto je njezin suprug i otac dvoje djece morao umrijeti.

Kako je ispričala Jasmina Palatinuš, Luka se nekoliko tjedana prije smrti žalio na probleme s disanjem, bolove u prsima i trnce u desnoj ruci.

Zbog tegoba je završio na hitnoj tijekom godišnjeg odmora u Malom Lošinju, zatim 9. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec te posljednji put 19. kolovoza u kasnim večernjim satima.

Supruga navodi da mu je 9. kolovoza liječnik rekao da se ne radi o srcu, nego o tlaku. Luka je potom pokušao dogovoriti koronarografiju u čakovečkoj bolnici, no zbog dugog čekanja obratio se privatnoj klinici. Dobio je termin za dva tjedna, ali nije ga dočekao.

Od jutra se žalio na bolove, stanje mu se pogoršalo

Palatinuš je ispričala da se Luka 19. kolovoza već ujutro žalio na bolove, a stanje mu se navečer pogoršalo. Imao je snažnu bol u desnoj ruci i prsima, teško je disao i znojio se, zbog čega ga je odvezla na hitni prijam u Čakovec. Stigli su oko 22:20, a zaprimljen je, kaže, u roku od 15 minuta.

Prema njezinim riječima, suprugu su uzeli krv, napravili EKG i dali lijekove, nakon čega je poslan u čekaonicu. Tvrdi da mu se stanje nastavilo pogoršavati te da joj je rekao kako želi da ga odveze u Varaždin jer mu nije dobro. Ona se, međutim, bojala krenuti s njim automobilom zbog njegova stanja.

Jasmina navodi i da joj je Luka rekao kako mu je dežurni specijalizant kardiologije, koji ga je prema njezinim riječima pregledao i 9. kolovoza, ponovno kazao da mu je srce dobro te da je problem u tlaku.

"Ne razumijem kako može osoba koja se znoji, jedva diše i trne mu ruka uz snažnu bol u prsima vani sjediti, a ne biti unutra na promatranju, priključena na aparate", rekla je za eMeđimurje.

"Kad sam vidjela da dolaze tri doktora, sve mi je bilo jasno"

U jednom trenutku Luka ju je zamolio za vodu. Kada se vratila, više ga nije zatekla u čekaonici. Prema onome što su joj, kako kaže, ispričali prisutni, iznenada je podignuo ruku od boli i srušio se na pod, nakon čega su pozvani liječnici.

Jasmina kaže da je oživljavanje trajalo oko sat vremena.

"Dosta dugo sam ih sama čekala u toj prostoriji. Hodala sam u krug i čekala… Kada sam vidjela da tri doktora dolaze do mene, sve mi je bilo jasno. Znala sam…", ispričala je kroz suze.

Jasmina Palatinuš navodi i da je u Lukinu otpusnom pismu navedeno da je nakon uzimanja lijeka osjećao poboljšanje te da se nakon njegova kolapsa odmah pristupilo reanimaciji. Tvrdi da se to ne podudara s onime što se te večeri dogodilo, zbog čega je podnijela službeni zahtjev za ispravak podataka. "Niti je Luka osjećao poboljšanje, niti se reanimaciji pristupilo odmah", kaže.

Preko Facebooka je potom potražila osobe koje su te večeri bile u čekaonici. Kaže da joj se javilo više svjedoka, među njima i muškarac koji je pomagao Luku staviti na krevet, te da su spremni svjedočiti.

Nakon Lukine smrti provedena je obdukcija, no obitelj još nije dobila nalaz. Jasmina ističe da prije njega ne žele ništa tvrditi niti ikoga kriviti.

Ponovila je, međutim, da je Luka u razmaku od dva tjedna dvaput bio na hitnom prijmu u Čakovcu te da ga je oba puta, prema njezinim riječima, primio isti specijalizant kardiologije. Tvrdi da mu je liječnik govorio da problem nije u srcu, nego u povišenom tlaku, iako se Luka već tjednima žalio na probadanje u prsima i trnce u desnoj ruci.

"Naš život više nikada neće biti isti"

Jasmina se osvrnula i na priopćenje bolnice, u kojem se navodi da nije bilo znakova akutnog stanja, da je Luka rekao kako mu je nakon terapije bolje te da se nakon njegova kolapsa odmah pristupilo reanimaciji.

Pita se kako se takvi navodi mogu pomiriti sa simptomima koje je, prema njezinim riječima, imao te večeri, ali i s njegovom molbom da ga odveze u Varaždin jer mu nije bilo dobro. Dovodi u pitanje i tvrdnju da se reanimaciji pristupilo odmah.

"Ne želim nikoga kriviti, nikoga prozivati, no želim druge ljude upozoriti i ispričati svoju priču tako da se to više nikada ne dogodi nikome", rekla je.

"Imamo dvoje djece. Naš život više nikada neće biti isti. To je tragedija koja nas više nikada neće vratiti u normalu. Luke više nema…", zaključila je Jasmina Palatinuš.